Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1883
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » Вчера, 19:03

ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:31

Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1883
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 2 минуты назад

На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.

Такое стало возможно благодаря ряду факторов:

1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера

2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.

3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
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