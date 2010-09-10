Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Re: Что творится за рубежом
Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Re: Что творится за рубежом
На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Re: Что творится за рубежом
Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
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