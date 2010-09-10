Сообщение Raider » 30 дек 2016, 21:14

На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.



Такое стало возможно благодаря ряду факторов:



1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера



2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.



3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.