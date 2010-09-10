Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 29 дек 2016, 19:03

ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:31

Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 30 дек 2016, 21:14

На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.

Такое стало возможно благодаря ряду факторов:

1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера

2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.

3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5375
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 31 дек 2016, 10:54

Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2664
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » Сегодня, 07:36

Если друг оказался вдруг...
Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.

Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований 8)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24084
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ФрекенСнорк » 27 минут назад

MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.

:D :D :D
"Они договорятся!"(С)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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