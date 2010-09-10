Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Re: Что творится за рубежом
Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Re: Что творится за рубежом
На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Re: Что творится за рубежом
Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Re: Что творится за рубежом
Если друг оказался вдруг...
Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований
Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.
Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24084
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.
"Они договорятся!"(С)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2443
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
И при такой себестоимости продают населению по 8 евроцентов (чуть больше 5 рублей) за киловатт·час в пик потребления «обычной» электроэнергии или 6 евроцентов (ок. 4 рублей) — «экологичной» электроэнергии (Австрия, Грац)
или за 23 евроцента (примерно 15 рублей) за кВт·час при потреблении примерно 220 кВт·ч/мес (это для буржуинства потребление домохозяйства середины XX в.), причем в зависимости от заявленного потребляемого в год объема электроэнергии можно выбрать поставщика, у которого цена киловатт·часа окажется ниже. По приведенной ссылке «вилка» годовой оплаты за поставку электроэнергии (графа ersparnis) разными поставщиками составляет двести с лихом евро — более 30% от цены самого выгодного тарифного плана.
Причем что характерно — с ростом потребляемого объема электроэнергии цена киловатт·часа немного, но снижается — при потреблении 6400 кВт·ч/год (530 кВт·ч/мес ) — менее 22 евроцентов (менее 14 руб.): стоит сравнить с нашей «соцнормой на одного проживающего», хотя при расходе электроэнергии сверх предоплаченного пакета дополнительные киловатт·часы оплачиваются почти в двойном размере.
Стоимость электроэнергии для нужд небольшого производства с объемом потребления порядка 10.000 кВт·ч/мес — примерно на 12% ниже, чем для населения.
P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%).
Re: Что творится за рубежом
ФрекенСнорк писал(а):MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.
"Они договорятся!"(С)
«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.
«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5 ... 9a20a43a91
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