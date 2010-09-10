Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 29 дек 2016, 19:03

ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5403
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:31

Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1898
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 30 дек 2016, 21:14

На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.

Такое стало возможно благодаря ряду факторов:

1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера

2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.

3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5403
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 31 дек 2016, 10:54

Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 11 янв 2017, 07:36

Если друг оказался вдруг...
Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.

Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований 8)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24084
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ФрекенСнорк » 11 янв 2017, 08:45

MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.

:D :D :D
"Они договорятся!"(С)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом

Сообщение Walker » 11 янв 2017, 10:12

ivanes писал(а):Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч

И при такой себестоимости продают населению по 8 евроцентов (чуть больше 5 рублей) за киловатт·час в пик потребления «обычной» электроэнергии или 6 евроцентов (ок. 4 рублей) — «экологичной» электроэнергии (Австрия, Грац) :)
или за 23 евроцента (примерно 15 рублей) за кВт·час при потреблении примерно 220 кВт·ч/мес (это для буржуинства потребление домохозяйства середины XX в.), причем в зависимости от заявленного потребляемого в год объема электроэнергии можно выбрать поставщика, у которого цена киловатт·часа окажется ниже. По приведенной ссылке «вилка» годовой оплаты за поставку электроэнергии (графа ersparnis) разными поставщиками составляет двести с лихом евро — более 30% от цены самого выгодного тарифного плана.
Причем что характерно — с ростом потребляемого объема электроэнергии цена киловатт·часа немного, но снижается — при потреблении 6400 кВт·ч/год (530 кВт·ч/мес ) — менее 22 евроцентов (менее 14 руб.): стоит сравнить с нашей «соцнормой на одного проживающего», хотя при расходе электроэнергии сверх предоплаченного пакета дополнительные киловатт·часы оплачиваются почти в двойном размере.
Стоимость электроэнергии для нужд небольшого производства с объемом потребления порядка 10.000 кВт·ч/мес — примерно на 12% ниже, чем для населения.
P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5403
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 12:35

ФрекенСнорк писал(а):
MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.

:D :D :D
"Они договорятся!"(С)

«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.

«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5 ... 9a20a43a91
США вторглись в Ливию,Ирак, Афганистан,Сирию. Им можно защищать свои глобальные интересы. Им можно защищать интересы Украины,Прибалтики и Польши,привезя около 300 Абрахамсов,прочей бронетехники и 4000 солдат.
Проиграли бои в Сирии ( Ракка) и взятие Мосула(Ирак),никак не могшут справиться с талибами в Афганистане.
США будут привлечены к ответственности за Ливию,создание ИГИЛ, за вторжение в Сирию без ООН и правительства Сирии? За гибель почти 1 млн мирного населения на Ближнем Востоке и Северной Африке?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5403
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 24 минуты назад

Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило лауреатов 60-й по счету фотопремии. Главный приз достался Бурхану Озбиличи (Burhan Ozbilici) из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции, сообщает AP.
https://lenta.ru/news/2017/02/13/ozbilici/
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