Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 12:35

ФрекенСнорк писал(а): MrM писал(а): Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.



"Они договорятся!"(С) "Они договорятся!"(С)

«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.Подробнее на РБК:США вторглись в Ливию,Ирак, Афганистан,Сирию. Им можно защищать свои глобальные интересы. Им можно защищать интересы Украины,Прибалтики и Польши,привезя около 300 Абрахамсов,прочей бронетехники и 4000 солдат.Проиграли бои в Сирии ( Ракка) и взятие Мосула(Ирак),никак не могшут справиться с талибами в Афганистане.США будут привлечены к ответственности за Ливию,создание ИГИЛ, за вторжение в Сирию без ООН и правительства Сирии? За гибель почти 1 млн мирного населения на Ближнем Востоке и Северной Африке?