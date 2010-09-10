Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Re: Что творится за рубежом
Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Re: Что творится за рубежом
На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Re: Что творится за рубежом
Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Re: Что творится за рубежом
Если друг оказался вдруг...
Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований
Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.
Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.
"Они договорятся!"(С)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
И при такой себестоимости продают населению по 8 евроцентов (чуть больше 5 рублей) за киловатт·час в пик потребления «обычной» электроэнергии или 6 евроцентов (ок. 4 рублей) — «экологичной» электроэнергии (Австрия, Грац)
или за 23 евроцента (примерно 15 рублей) за кВт·час при потреблении примерно 220 кВт·ч/мес (это для буржуинства потребление домохозяйства середины XX в.), причем в зависимости от заявленного потребляемого в год объема электроэнергии можно выбрать поставщика, у которого цена киловатт·часа окажется ниже. По приведенной ссылке «вилка» годовой оплаты за поставку электроэнергии (графа ersparnis) разными поставщиками составляет двести с лихом евро — более 30% от цены самого выгодного тарифного плана.
Причем что характерно — с ростом потребляемого объема электроэнергии цена киловатт·часа немного, но снижается — при потреблении 6400 кВт·ч/год (530 кВт·ч/мес ) — менее 22 евроцентов (менее 14 руб.): стоит сравнить с нашей «соцнормой на одного проживающего», хотя при расходе электроэнергии сверх предоплаченного пакета дополнительные киловатт·часы оплачиваются почти в двойном размере.
Стоимость электроэнергии для нужд небольшого производства с объемом потребления порядка 10.000 кВт·ч/мес — примерно на 12% ниже, чем для населения.
P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%).
Re: Что творится за рубежом
ФрекенСнорк писал(а):MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.
"Они договорятся!"(С)
«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.
«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5 ... 9a20a43a91
США вторглись в Ливию,Ирак, Афганистан,Сирию. Им можно защищать свои глобальные интересы. Им можно защищать интересы Украины,Прибалтики и Польши,привезя около 300 Абрахамсов,прочей бронетехники и 4000 солдат.
Проиграли бои в Сирии ( Ракка) и взятие Мосула(Ирак),никак не могшут справиться с талибами в Афганистане.
США будут привлечены к ответственности за Ливию,создание ИГИЛ, за вторжение в Сирию без ООН и правительства Сирии? За гибель почти 1 млн мирного населения на Ближнем Востоке и Северной Африке?
Re: Что творится за рубежом
Жюри международного конкурса World Press Photo (WPP) объявило лауреатов 60-й по счету фотопремии. Главный приз достался Бурхану Озбиличи (Burhan Ozbilici) из Associated Press за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в столице Турции, сообщает AP.
https://lenta.ru/news/2017/02/13/ozbilici/
https://lenta.ru/news/2017/02/13/ozbilici/
Re: Что творится за рубежом
Неизвестный (широкой общественности) фотограф... остался без награды.
На фото запечатлен американский посол в Ливии Крис Стивенс... который был не только убит, но еще и изнасилован.
На фото запечатлен американский посол в Ливии Крис Стивенс... который был не только убит, но еще и изнасилован.
Re: Что творится за рубежом
За что боролись,на то и напоролись. Экспортный вариант демократии население - племена Ливии не приняли. Только посол США и Каддафи пострадали. Вместо одного теперь три государства на территории Ливии.
Re: Что творится за рубежом
Трампнаш оказался не нашим.
Кремль попросил государственные СМИ перестать хвалить Дональда Трампа, узнал Bloomberg. По сведениям агентства, такое распоряжение связано с опасением российских властей по поводу недружественной политики Вашингтона
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/16/02/2017/58a5c5402ae5969d5cc745fa
В РФ привыкли считать мировых лидеров абсолютными монархами. Как я ранее и утверждал, лидеры современного мира в большинстве своем являются лишь лицами некого коллектива единомышленников. И в этом их сила. "Коллективный Трамп" всегда решительнее, сильнее и мудрее единоличного Трампа. Одна голова - хорошо, а две - лучше.
По утверждению беглого депутата, все окружение Пу было против Крымнаша, включая нашего земляка из Скопина. Но единоличный Пу принял не совсем адекватное решение, результаты которого мы кушаем до сих пор и сколько будет длиться оплата этого обеда - неизвестно.
Кремль попросил государственные СМИ перестать хвалить Дональда Трампа, узнал Bloomberg. По сведениям агентства, такое распоряжение связано с опасением российских властей по поводу недружественной политики Вашингтона
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/16/02/2017/58a5c5402ae5969d5cc745fa
В РФ привыкли считать мировых лидеров абсолютными монархами. Как я ранее и утверждал, лидеры современного мира в большинстве своем являются лишь лицами некого коллектива единомышленников. И в этом их сила. "Коллективный Трамп" всегда решительнее, сильнее и мудрее единоличного Трампа. Одна голова - хорошо, а две - лучше.
По утверждению беглого депутата, все окружение Пу было против Крымнаша, включая нашего земляка из Скопина. Но единоличный Пу принял не совсем адекватное решение, результаты которого мы кушаем до сих пор и сколько будет длиться оплата этого обеда - неизвестно.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Трампнаш оказался не нашим.
Кремль попросил государственные СМИ перестать хвалить Дональда Трампа, узнал Bloomberg.
Оперативно... у Блумберга работают. Заметили. И до них, значит, дошло
"Это не наш человек. Это американский человек — президент США", — сказал Песков
MrM писал(а):По утверждению беглого депутата...
Можно верить на слово это ж самый - самый... чисто ум, честь и совесть, весь скроеный и сшитый из этого
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24085
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится за рубежом
"Оказался наш отец не отцом, а сукою"...
Александр Галич.
Александр Галич.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится за рубежом
MrM
Трамп собирается заменить указ о запрете приезда мигрантов указом о тщательной проверке при выдачи виз из неблагополучных 7 стран. Ничего нового,но обходит решение суда.
Путин подписал закон о присоединении Крыма и внесении изменении Конституции после одобрения Госдумой и СФ.
Зарубежье очень рада тем,что Россия ничего не производит,но многое импортирует. Скоро иссякнет валютная выручка. РФ переходит на другую валюту
Трамп собирается заменить указ о запрете приезда мигрантов указом о тщательной проверке при выдачи виз из неблагополучных 7 стран. Ничего нового,но обходит решение суда.
Путин подписал закон о присоединении Крыма и внесении изменении Конституции после одобрения Госдумой и СФ.
Зарубежье очень рада тем,что Россия ничего не производит,но многое импортирует. Скоро иссякнет валютная выручка. РФ переходит на другую валюту
Re: Что творится за рубежом
Неужели меха, пеньку и ворвань? Назад с песней в светлое прошлое до изобретения радио и Радиоинститута.
Re: Что творится за рубежом
Спецслужбы США не нашли с вязи команды Трампа с Россией.
Тра мп заменил указ на новую систему проверки при выдаче виз и новую систему приема беженцев.
" изобретения радио и Радиоинститута."
Радиоприемники импортируем из Австрии и Китая.
Тра мп заменил указ на новую систему проверки при выдаче виз и новую систему приема беженцев.
" изобретения радио и Радиоинститута."
Радиоприемники импортируем из Австрии и Китая.
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