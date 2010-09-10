Сообщение Cezar » 01 фев 2017, 12:39

UNCLE1911 писал(а): Товарисч, чё ты всех из России гонишь?

Не хочу я отсюда уезжать, некуда и поздно уже.



Вот, допустим, есть в муниципальном образовании воровская администрация, а я там живу.

а не бороться с этим ворьем по мере возможностей?

Я не гоню - я тебе предлагаю найти счастье за рубежом, и не портить жизнь здесь своим нытьём.Ты и раньше не хотел, и дело не в том что поздно, а в том, что ты там никому не нужен.Ну если у тебя есть железные доказательства, а не твои умозаключения, то подавай в суд - у нас даже Улюкаев под следствием находится, а уж с твоими поселковыми "балагановыми" думаю легко местные правоохранители справятся.Ты пока только рассуждаешь, а не борешься. Вот когда начнешь с ними бороться, тогда нам здесь и расскажешь что из этого вышло.