Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Re: Что творится за рубежом
Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
Re: Что творится за рубежом
На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Такое стало возможно благодаря ряду факторов:
1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера
2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.
3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
Re: Что творится за рубежом
Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
Re: Что творится за рубежом
Если друг оказался вдруг...
Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований
Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.
Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.
"Они договорятся!"(С)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
И при такой себестоимости продают населению по 8 евроцентов (чуть больше 5 рублей) за киловатт·час в пик потребления «обычной» электроэнергии или 6 евроцентов (ок. 4 рублей) — «экологичной» электроэнергии (Австрия, Грац)
или за 23 евроцента (примерно 15 рублей) за кВт·час при потреблении примерно 220 кВт·ч/мес (это для буржуинства потребление домохозяйства середины XX в.), причем в зависимости от заявленного потребляемого в год объема электроэнергии можно выбрать поставщика, у которого цена киловатт·часа окажется ниже. По приведенной ссылке «вилка» годовой оплаты за поставку электроэнергии (графа ersparnis) разными поставщиками составляет двести с лихом евро — более 30% от цены самого выгодного тарифного плана.
Причем что характерно — с ростом потребляемого объема электроэнергии цена киловатт·часа немного, но снижается — при потреблении 6400 кВт·ч/год (530 кВт·ч/мес ) — менее 22 евроцентов (менее 14 руб.): стоит сравнить с нашей «соцнормой на одного проживающего», хотя при расходе электроэнергии сверх предоплаченного пакета дополнительные киловатт·часы оплачиваются почти в двойном размере.
Стоимость электроэнергии для нужд небольшого производства с объемом потребления порядка 10.000 кВт·ч/мес — примерно на 12% ниже, чем для населения.
P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%).
Re: Что творится за рубежом
ФрекенСнорк писал(а):MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.
"Они договорятся!"(С)
«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.
«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5 ... 9a20a43a91
США вторглись в Ливию,Ирак, Афганистан,Сирию. Им можно защищать свои глобальные интересы. Им можно защищать интересы Украины,Прибалтики и Польши,привезя около 300 Абрахамсов,прочей бронетехники и 4000 солдат.
Проиграли бои в Сирии ( Ракка) и взятие Мосула(Ирак),никак не могшут справиться с талибами в Афганистане.
США будут привлечены к ответственности за Ливию,создание ИГИЛ, за вторжение в Сирию без ООН и правительства Сирии? За гибель почти 1 млн мирного населения на Ближнем Востоке и Северной Африке?
Re: Что творится за рубежом
Пробольшевицкие,про советские,пророссийские президенты США
Вильсон -1920г обвинен оппозицией в пробольшевицких настроения и поддержке Коминтерна по Германии
Рузьвельт -1934 г обвинен в просоветских настроениях и поддержке экономики СССР. Строительства автозавода.
Трумен -1952г обвинен в поддержке СССР и разделе Кореи
Кеннеди 1962г - обвинен в сдаче позиции США в Карибском кризисе. 1963г он убит.
Оба Буша оппозиция обвиняла в том,что они начали либерализацию России и не закончили.
Теперь Д.Трамп приведен к власти в США через вмешательство российских хакеров в избирательную кампанию.
Вильсон -1920г обвинен оппозицией в пробольшевицких настроения и поддержке Коминтерна по Германии
Рузьвельт -1934 г обвинен в просоветских настроениях и поддержке экономики СССР. Строительства автозавода.
Трумен -1952г обвинен в поддержке СССР и разделе Кореи
Кеннеди 1962г - обвинен в сдаче позиции США в Карибском кризисе. 1963г он убит.
Оба Буша оппозиция обвиняла в том,что они начали либерализацию России и не закончили.
Теперь Д.Трамп приведен к власти в США через вмешательство российских хакеров в избирательную кампанию.
Re: Что творится за рубежом
В ноябре 2016 в МПК назвали условия восстановления членства российского комитета. В числе требований МПК оказалась выплата в €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/588f7a129a7947807d9f81cd
А также выплат в сумме 125 тыс евро в течение 3-х лет после восстановления ПКР в качестве члена МПК.
Еще одно требование. Отказ госструктур России от вмешательства ПКР.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/588f7a129a7947807d9f81cd
А также выплат в сумме 125 тыс евро в течение 3-х лет после восстановления ПКР в качестве члена МПК.
Еще одно требование. Отказ госструктур России от вмешательства ПКР.
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911 писал(а):Товарисч, чё ты всех из России гонишь?
Я не гоню - я тебе предлагаю найти счастье за рубежом, и не портить жизнь здесь своим нытьём.
Не хочу я отсюда уезжать, некуда и поздно уже.
Ты и раньше не хотел, и дело не в том что поздно, а в том, что ты там никому не нужен.
Вот, допустим, есть в муниципальном образовании воровская администрация, а я там живу.
Ну если у тебя есть железные доказательства, а не твои умозаключения, то подавай в суд - у нас даже Улюкаев под следствием находится, а уж с твоими поселковыми "балагановыми" думаю легко местные правоохранители справятся.
а не бороться с этим ворьем по мере возможностей?
Ты пока только рассуждаешь, а не борешься. Вот когда начнешь с ними бороться, тогда нам здесь и расскажешь что из этого вышло.
Re: Что творится за рубежом
Продажа недвижимости с первичного и вторичного рынков - у нас есть самые интересные предложения в Варшаве
E-mail: warszawa2@polnoc.pl
Cezar
Это для Вас.
E-mail: warszawa2@polnoc.pl
Cezar
Это для Вас.
Re: Что творится за рубежом
добавлю для Cezar
"Полный комплект документов переведённый и заверенный в Польше подавал в самом начале сентября (уже по новому закону не уплачивая сбор в 360€ тк владелец КП) в Польском консульстве города Санкт-Петербурга без всяких очередей"
Вызов скорой стоит злотых 500, позднее в больнице койка стоит еще 550 зл в день.
"Полный комплект документов переведённый и заверенный в Польше подавал в самом начале сентября (уже по новому закону не уплачивая сбор в 360€ тк владелец КП) в Польском консульстве города Санкт-Петербурга без всяких очередей"
Вызов скорой стоит злотых 500, позднее в больнице койка стоит еще 550 зл в день.
Re: Что творится за рубежом
1 злотый Польши = 15,06 руб
Курс 02.02.2017г
Курс 02.02.2017г
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а):Товарисч, чё ты всех из России гонишь?
Я не гоню - я тебе предлагаю найти счастье за рубежом, и не портить жизнь здесь своим нытьём.Не хочу я отсюда уезжать, некуда и поздно уже.
Ты и раньше не хотел, и дело не в том что поздно, а в том, что ты там никому не нужен.Вот, допустим, есть в муниципальном образовании воровская администрация, а я там живу.
Ну если у тебя есть железные доказательства, а не твои умозаключения, то подавай в суд - у нас даже Улюкаев под следствием находится, а уж с твоими поселковыми "балагановыми" думаю легко местные правоохранители справятся.а не бороться с этим ворьем по мере возможностей?
Ты пока только рассуждаешь, а не борешься. Вот когда начнешь с ними бороться, тогда нам здесь и расскажешь что из этого вышло.
Проснулся, сын претора? Маненько задумался о будущем?
А почему я то должен бороться с этими жуткими сволочами с вероятностью "посадки" 90 проц.? Объясни, поцреёт? Чтоб твои детки и внучки жили в свободной стране, а Дядя сгнил на Колыме?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора?
интересно, ему и его родителям возле дома тротуар почистили, чтобы он с женой и дальше любил Рязань? или он почистил сам, выполняя слова жены о том, что каждый должен себя спросить, что он сделал для родного города?
и не слова про капремонт, заметьте!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится за рубежом
ОБОРОННЫЕ РАСХОДЫ СТРАН НАТО В 2016 Г. млн долларов США и % от ВВП
1.Люксембург- 263 -0,44%; 2.Бельгия -4023 -0,85% ( при 2% расходы 9466) ;3.Испания -11064-0,91 (24346);
4.Канада -15395-0,99 (31110) 5.Германия -40663 -1,19 (68341)
США -664058 - 3,61
Полностью АиФ №5 за 2017г
http://www.onlinegazeta.info/argumenti_ ... online.htm
1.Люксембург- 263 -0,44%; 2.Бельгия -4023 -0,85% ( при 2% расходы 9466) ;3.Испания -11064-0,91 (24346);
4.Канада -15395-0,99 (31110) 5.Германия -40663 -1,19 (68341)
США -664058 - 3,61
Полностью АиФ №5 за 2017г
http://www.onlinegazeta.info/argumenti_ ... online.htm
Re: Что творится за рубежом
США Рекс Тиллерсон утвержден на пост Руководителя Госдепа и присягнул Президенту.
http://www.interfax.ru/world/548082
http://www.interfax.ru/world/548082
Re: Что творится за рубежом
нет..наверное.. ждал проведения кап ремонта, чтобы радостно сообщить, что у его родителей заменили ванну и унитаз- установленными еще при постройке дома...заботливый сын...однако.ФрекенСнорк писал(а):UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора?
интересно, ему и его родителям возле дома тротуар почистили, чтобы он с женой и дальше любил Рязань?
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора? Маненько задумался о будущем?
Я о будущем своих потомков думаю, и не хотел чтобы они такими как ты стали.
Чтоб твои детки и внучки жили в свободной стране, а Дядя сгнил на Колыме?
Они и сейчас в свободной стране живут, так что не парься. А то что ты сдрейфишь хоть что-то сделать, я не сомневался.
А почему я то должен бороться с этими жуткими сволочами с вероятностью "посадки" 90 проц.?
Ты просто не звизди в следующий раз, и этого будет вполне достаточно.
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