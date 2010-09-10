Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 29 дек 2016, 19:03

ivanes писал(а): 20 БМД и два заправщика.
Дед..для 20 БМД, два заправщика пусть даже по десятке, что тебе раз зажигалкой чиркнуть. копиасти уж новости про Украину..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 30 дек 2016, 12:31

Надо знать беззаправочный ход БМД.
Максимальная скорость 60 км/ч
Запас хода 500 км
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » 30 дек 2016, 21:14

На время рождественских праздников в Германии электроэнергия стала бесплатной.

Такое стало возможно благодаря ряду факторов:

1) В стране нет эффективных менеджеров Сечина и Миллера

2) Значительно выросла производительность ветрогенераторов. За 26-27 декабря было выработано около 66,7 ГВт, что составляет почти 60% от общего потребления электричества в стране.

3) Также в связи с праздничными днями не функционируют крупные заводы — главные потребители электроэнергии. Кроме того сейчас в Германии температура воздуха держится на уровне пяти градусов выше нормы, что помогло снижению использования электричества для обогрева помещений.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 31 дек 2016, 10:54

Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2671
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 11 янв 2017, 07:36

Если друг оказался вдруг...
Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.

Я думаю для трампнашистов наступает время разочарований 8)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24045
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ФрекенСнорк » 11 янв 2017, 08:45

MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.

:D :D :D
"Они договорятся!"(С)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом

Сообщение Walker » 11 янв 2017, 10:12

ivanes писал(а):Вы бы опубликовали себестоимость 1 квт ч энергии ветряков. Тогда можно сравнивать менеджеров и их эффективность.
Германия 2016г 21,9 руб/квт.ч
Россия 3,9 руб/квт.ч

И при такой себестоимости продают населению по 8 евроцентов (чуть больше 5 рублей) за киловатт·час в пик потребления «обычной» электроэнергии или 6 евроцентов (ок. 4 рублей) — «экологичной» электроэнергии (Австрия, Грац) :)
или за 23 евроцента (примерно 15 рублей) за кВт·час при потреблении примерно 220 кВт·ч/мес (это для буржуинства потребление домохозяйства середины XX в.), причем в зависимости от заявленного потребляемого в год объема электроэнергии можно выбрать поставщика, у которого цена киловатт·часа окажется ниже. По приведенной ссылке «вилка» годовой оплаты за поставку электроэнергии (графа ersparnis) разными поставщиками составляет двести с лихом евро — более 30% от цены самого выгодного тарифного плана.
Причем что характерно — с ростом потребляемого объема электроэнергии цена киловатт·часа немного, но снижается — при потреблении 6400 кВт·ч/год (530 кВт·ч/мес ) — менее 22 евроцентов (менее 14 руб.): стоит сравнить с нашей «соцнормой на одного проживающего», хотя при расходе электроэнергии сверх предоплаченного пакета дополнительные киловатт·часы оплачиваются почти в двойном размере.
Стоимость электроэнергии для нужд небольшого производства с объемом потребления порядка 10.000 кВт·ч/мес — примерно на 12% ниже, чем для населения.
P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 11 янв 2017, 12:35

ФрекенСнорк писал(а):
MrM писал(а):Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов.

:D :D :D
"Они договорятся!"(С)

«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.

«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/11/01/2017/5 ... 9a20a43a91
США вторглись в Ливию,Ирак, Афганистан,Сирию. Им можно защищать свои глобальные интересы. Им можно защищать интересы Украины,Прибалтики и Польши,привезя около 300 Абрахамсов,прочей бронетехники и 4000 солдат.
Проиграли бои в Сирии ( Ракка) и взятие Мосула(Ирак),никак не могшут справиться с талибами в Афганистане.
США будут привлечены к ответственности за Ливию,создание ИГИЛ, за вторжение в Сирию без ООН и правительства Сирии? За гибель почти 1 млн мирного населения на Ближнем Востоке и Северной Африке?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 19 янв 2017, 17:02

Пробольшевицкие,про советские,пророссийские президенты США
Вильсон -1920г обвинен оппозицией в пробольшевицких настроения и поддержке Коминтерна по Германии
Рузьвельт -1934 г обвинен в просоветских настроениях и поддержке экономики СССР. Строительства автозавода.
Трумен -1952г обвинен в поддержке СССР и разделе Кореи
Кеннеди 1962г - обвинен в сдаче позиции США в Карибском кризисе. 1963г он убит.
Оба Буша оппозиция обвиняла в том,что они начали либерализацию России и не закончили.
Теперь Д.Трамп приведен к власти в США через вмешательство российских хакеров в избирательную кампанию.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 31 янв 2017, 16:25

В ноябре 2016 в МПК назвали условия восстановления членства российского комитета. В числе требований МПК оказалась выплата в €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/588f7a129a7947807d9f81cd
А также выплат в сумме 125 тыс евро в течение 3-х лет после восстановления ПКР в качестве члена МПК.
Еще одно требование. Отказ госструктур России от вмешательства ПКР.
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 12:33

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 01 фев 2017, 12:39

UNCLE1911 писал(а):Товарисч, чё ты всех из России гонишь?


Я не гоню - я тебе предлагаю найти счастье за рубежом, и не портить жизнь здесь своим нытьём.

Не хочу я отсюда уезжать, некуда и поздно уже.


Ты и раньше не хотел, и дело не в том что поздно, а в том, что ты там никому не нужен.

Вот, допустим, есть в муниципальном образовании воровская администрация, а я там живу.


Ну если у тебя есть железные доказательства, а не твои умозаключения, то подавай в суд - у нас даже Улюкаев под следствием находится, а уж с твоими поселковыми "балагановыми" думаю легко местные правоохранители справятся.

а не бороться с этим ворьем по мере возможностей?


Ты пока только рассуждаешь, а не борешься. Вот когда начнешь с ними бороться, тогда нам здесь и расскажешь что из этого вышло.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 01 фев 2017, 15:44

Продажа недвижимости с первичного и вторичного рынков - у нас есть самые интересные предложения в Варшаве
E-mail: warszawa2@polnoc.pl
Cezar
Это для Вас.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 01 фев 2017, 15:55

добавлю для Cezar
"Полный комплект документов переведённый и заверенный в Польше подавал в самом начале сентября (уже по новому закону не уплачивая сбор в 360€ тк владелец КП) в Польском консульстве города Санкт-Петербурга без всяких очередей"

Вызов скорой стоит злотых 500, позднее в больнице койка стоит еще 550 зл в день.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 01 фев 2017, 16:10

1 злотый Польши = 15,06 руб
Курс 02.02.2017г
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11110
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 01 фев 2017, 21:19

Cezar писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Товарисч, чё ты всех из России гонишь?


Я не гоню - я тебе предлагаю найти счастье за рубежом, и не портить жизнь здесь своим нытьём.

Не хочу я отсюда уезжать, некуда и поздно уже.


Ты и раньше не хотел, и дело не в том что поздно, а в том, что ты там никому не нужен.

Вот, допустим, есть в муниципальном образовании воровская администрация, а я там живу.


Ну если у тебя есть железные доказательства, а не твои умозаключения, то подавай в суд - у нас даже Улюкаев под следствием находится, а уж с твоими поселковыми "балагановыми" думаю легко местные правоохранители справятся.

а не бороться с этим ворьем по мере возможностей?


Ты пока только рассуждаешь, а не борешься. Вот когда начнешь с ними бороться, тогда нам здесь и расскажешь что из этого вышло.

Проснулся, сын претора? Маненько задумался о будущем?
А почему я то должен бороться с этими жуткими сволочами с вероятностью "посадки" 90 проц.? Объясни, поцреёт? Чтоб твои детки и внучки жили в свободной стране, а Дядя сгнил на Колыме?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24045
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ФрекенСнорк » Вчера, 06:36

UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора?

интересно, ему и его родителям возле дома тротуар почистили, чтобы он с женой и дальше любил Рязань? или он почистил сам, выполняя слова жены о том, что каждый должен себя спросить, что он сделал для родного города? :D
и не слова про капремонт, заметьте!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 12:06

ОБОРОННЫЕ РАСХОДЫ СТРАН НАТО В 2016 Г. млн долларов США и % от ВВП
1.Люксембург- 263 -0,44%; 2.Бельгия -4023 -0,85% ( при 2% расходы 9466) ;3.Испания -11064-0,91 (24346);
4.Канада -15395-0,99 (31110) 5.Германия -40663 -1,19 (68341)
США -664058 - 3,61
Полностью АиФ №5 за 2017г
http://www.onlinegazeta.info/argumenti_ ... online.htm
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 12:26

США Рекс Тиллерсон утвержден на пост Руководителя Госдепа и присягнул Президенту.
http://www.interfax.ru/world/548082
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Raider » Вчера, 21:30

ФрекенСнорк писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора?

интересно, ему и его родителям возле дома тротуар почистили, чтобы он с женой и дальше любил Рязань?
нет..наверное.. ждал проведения кап ремонта, чтобы радостно сообщить, что у его родителей заменили ванну и унитаз- установленными еще при постройке дома...заботливый сын...однако.
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 12:33

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » Вчера, 23:44

UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора? Маненько задумался о будущем?


Я о будущем своих потомков думаю, и не хотел чтобы они такими как ты стали.

Чтоб твои детки и внучки жили в свободной стране, а Дядя сгнил на Колыме?


Они и сейчас в свободной стране живут, так что не парься. А то что ты сдрейфишь хоть что-то сделать, я не сомневался.

А почему я то должен бороться с этими жуткими сволочами с вероятностью "посадки" 90 проц.?


Ты просто не звизди в следующий раз, и этого будет вполне достаточно.
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