Сообщение ivanes » Вчера, 15:18

P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%). Walker

Подсчет. 2900х4.03:64=182,61 евро. Или 15,22 евро\мес Пора ставить электроплиту и тариф тогда=2,82 руб/квт.ч Экономия почти 55 евро в год.

Я в Москве расход 120х12х3,77:64= 85 евро.

Москва при газовой плите и расходе 1440 квт.ч в год платеж 121 евро в год. Чувствуете разницу.