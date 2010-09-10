Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Если в прошлый раз тебя забанили за мат, считаешь в этот раз будет по другому? И вообще...живете в Москве. а хамите на Рязанском форуме.. или ты сюда с заданием каким прибыл в очередной раз? Говорят в твоем масквабаде зверьки ездят постреливают, а ты по подъездам прячешься-ничего сделать не можешь..Cezar писал(а):Ты просто не звизди в следующий раз, и этого будет вполне достаточно.
Re: Что творится за рубежом
Комментируя недавнее заявление своей американской коллеги Никки Хейли о том, что санкции с России будут сняты, как только Крым вернется в состав Украины, Чуркин заявил, что американская конституция ставит превыше всего волю народа, а не политические интересы.
https://riafan.ru/603996-churkin-otveti ... term=10528
Еще. Представитель Великобритании и Украины обвинили Россию в провокации в Авдеевке.
Они так желают на провокации России по всему периметру границы с Украиной. Сначала вводят войска от Сумской области до Мариуполя. Слушаем ООН,потом исполняем резолюцию и выводим их под марш "Прощание славянки".
Может потом поймут в ООН,что Украина воюет со своим несогласным с действиями властей гражданами,а не ВС России.
https://riafan.ru/603996-churkin-otveti ... term=10528
Еще. Представитель Великобритании и Украины обвинили Россию в провокации в Авдеевке.
Они так желают на провокации России по всему периметру границы с Украиной. Сначала вводят войска от Сумской области до Мариуполя. Слушаем ООН,потом исполняем резолюцию и выводим их под марш "Прощание славянки".
Может потом поймут в ООН,что Украина воюет со своим несогласным с действиями властей гражданами,а не ВС России.
Re: Что творится за рубежом
P.S. Я сейчас в Рязани плачу за 2900 кВт·ч/год примерно 180 евро, т.е. ок. 100% от той суммы, которую платил бы за тот же объем «зеленой» электроэнергии в Граце и 30% — от германской (в разных округах цена может колебаться процентов на 10-15%). Walker
Подсчет. 2900х4.03:64=182,61 евро. Или 15,22 евро\мес Пора ставить электроплиту и тариф тогда=2,82 руб/квт.ч Экономия почти 55 евро в год.
Я в Москве расход 120х12х3,77:64= 85 евро.
Москва при газовой плите и расходе 1440 квт.ч в год платеж 121 евро в год. Чувствуете разницу.
Подсчет. 2900х4.03:64=182,61 евро. Или 15,22 евро\мес Пора ставить электроплиту и тариф тогда=2,82 руб/квт.ч Экономия почти 55 евро в год.
Я в Москве расход 120х12х3,77:64= 85 евро.
Москва при газовой плите и расходе 1440 квт.ч в год платеж 121 евро в год. Чувствуете разницу.
Re: Что творится за рубежом
Cezar
Я Вам дал расчет пребывания и поиска счастья в Польше. Медстраховка,оплата получения ВВЖ,пребывание в стационаре.
Средняя з/плата иностранцу не более 1800 злотых. Езжайте и ищите там счастье свое.
Я Вам дал расчет пребывания и поиска счастья в Польше. Медстраховка,оплата получения ВВЖ,пребывание в стационаре.
Средняя з/плата иностранцу не более 1800 злотых. Езжайте и ищите там счастье свое.
Re: Что творится за рубежом
Это ты тут звиздишь периодически и без пруфов. А я никому ничего не обещаю и говорю про то что есть и то чего никогда уже не будет в этой стране. Нету выхода. Даже я встану с плакатом напротив Кремля.Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а):Проснулся, сын претора? Маненько задумался о будущем?
Я о будущем своих потомков думаю, и не хотел чтобы они такими как ты стали.Чтоб твои детки и внучки жили в свободной стране, а Дядя сгнил на Колыме?
Они и сейчас в свободной стране живут, так что не парься. А то что ты сдрейфишь хоть что-то сделать, я не сомневался.А почему я то должен бороться с этими жуткими сволочами с вероятностью "посадки" 90 проц.?
Ты просто не звизди в следующий раз, и этого будет вполне достаточно.
А твои дети пусть живут, как хотят. Я бы им, кстати, посоветовал сразу переехать в Севкорею. Там уже наступили идеалы путинизма.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
СМИ сообщили о задержании в Австрии вооруженных до зубов граждан из РФ.
Это заголовок статьи.
Вот что нашла полиция:
"Однако в ходе осмотра близлежащей местности сотрудники полиции и венской антитеррористической группы WEGA обнаружили закопанные в снег пистолет, автомат и множество боеприпасов."
22 уроженца Чечни в возрасте от 25 до 47 лет были задержаны.
http://ren.tv/novosti/2017-02-04/smi-so ... hdan-iz-rf
Это заголовок статьи.
Вот что нашла полиция:
"Однако в ходе осмотра близлежащей местности сотрудники полиции и венской антитеррористической группы WEGA обнаружили закопанные в снег пистолет, автомат и множество боеприпасов."
22 уроженца Чечни в возрасте от 25 до 47 лет были задержаны.
http://ren.tv/novosti/2017-02-04/smi-so ... hdan-iz-rf
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Учи албанский. Аффтар выпей ёаду!
Я бы им, кстати, посоветовал сразу переехать в Севкорею. Там уже наступили идеалы путинизма.
Чем Рязань отличается от Севкореи или тут не исповедают идеалы путизма?
"В Рязани полицейский на иномарке сбил насмерть ребенка (01.02.2017)"
"Скандал в Касимове: руководство города уличили в подлоге (31.01.2017)"
" Рязанские здравоохранители продолжают покрывать фальшивого доктора;"
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 2 февраля (02.02.2017)
Гуру RZN.info
Учи албанский. Аффтар выпей ёаду!
Я бы им, кстати, посоветовал сразу переехать в Севкорею. Там уже наступили идеалы путинизма.
Чем Рязань отличается от Севкореи или тут не исповедают идеалы путизма?
"В Рязани полицейский на иномарке сбил насмерть ребенка (01.02.2017)"
"Скандал в Касимове: руководство города уличили в подлоге (31.01.2017)"
" Рязанские здравоохранители продолжают покрывать фальшивого доктора;"
Анонс рязанского выпуска «Новой газеты» от 2 февраля (02.02.2017)
Re: Что творится за рубежом
Когда покупаешь напиток в Германии ты обязан заплатить не только за жидкость, но и за бутылку. Пластиковые бутылки стоят 25 центов, стеклянные же - 8 центов.Эту сумму клиент получит обратно, когда принесет бутылку в ценности и сохранности в магазин и сдаст в специальном автомате. Подводя итог можно сказать, что бутылки (стеклянные и пластиковые) и алюминиевые банки в Германии, как бы, сдаются в аренду с залогом. Тем самым правительство страны уменьшило количество мусора на улицах, уровень загрязнения окружающей среды и количество битых стекол на дорогах и детских площадках.
Русский форум в Германии
http://meinland.ru/thread-13607-1-1-v-g ... zalog.html
Русский форум в Германии
http://meinland.ru/thread-13607-1-1-v-g ... zalog.html
Re: Что творится за рубежом
В Германии стоимость бензина изменяется каждый день. Сейчас бензин может стоить €1.35, а завтра уже €1.45.
Ну да, бензин, к сожалению, не такой дешевый, как в России...
http://www.rg-rb.de/index.php?option=co ... &Itemid=15
Экстрадиции у нас не в традиции…
Федеральная прокуратура продолжает следствие по делу выходца из Туниса Аниса Амри (Anis Amri), который 19 декабря на грузовике въехал на рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив свыше 50. И чем дольше продолжается следствие, тем больше вопросов возникает к чиновникам Федеративной Республики.
Предлагали выслать Амри из страны в упрощённом порядке. Этот порядок описан в 58а статье Закона о пребывании в Германии.
Чиновники сочли, что такое решение не будет подтверждено судом: с момента принятия это правило ни разу не применялось на практике.
http://www.rg-rb.de/index.php?option=co ... m&id=19863
Ну да, бензин, к сожалению, не такой дешевый, как в России...
http://www.rg-rb.de/index.php?option=co ... &Itemid=15
Экстрадиции у нас не в традиции…
Федеральная прокуратура продолжает следствие по делу выходца из Туниса Аниса Амри (Anis Amri), который 19 декабря на грузовике въехал на рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив свыше 50. И чем дольше продолжается следствие, тем больше вопросов возникает к чиновникам Федеративной Республики.
Предлагали выслать Амри из страны в упрощённом порядке. Этот порядок описан в 58а статье Закона о пребывании в Германии.
Чиновники сочли, что такое решение не будет подтверждено судом: с момента принятия это правило ни разу не применялось на практике.
http://www.rg-rb.de/index.php?option=co ... m&id=19863
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