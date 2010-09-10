Сообщение ivanes » 04 фев 2017, 19:27

В Германии стоимость бензина изменяется каждый день. Сейчас бензин может стоить €1.35, а завтра уже €1.45.Ну да, бензин, к сожалению, не такой дешевый, как в России...Экстрадиции у нас не в традиции…Федеральная прокуратура продолжает следствие по делу выходца из Туниса Аниса Амри (Anis Amri), который 19 декабря на грузовике въехал на рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив свыше 50. И чем дольше продолжается следствие, тем больше вопросов возникает к чиновникам Федеративной Республики.Предлагали выслать Амри из страны в упрощённом порядке. Этот порядок описан в 58а статье Закона о пребывании в Германии.Чиновники сочли, что такое решение не будет подтверждено судом: с момента принятия это правило ни разу не применялось на практике.