Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

ivanes писал(а): Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя