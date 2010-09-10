Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?
Польская, дедушка
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы Это некто nikols
К сожалению, нет фото
К сожалению, нет фото
Re: Что творится за рубежом
Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.
В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
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