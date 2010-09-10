Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 15:56

ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?


Польская, дедушка :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5500
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 15:58

Редактор Курьера
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3517
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 16:49

У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы :D Это некто nikols

К сожалению, нет фото :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5500
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:55

Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.

В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
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