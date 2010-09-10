Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?
Польская, дедушка
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы Это некто nikols
К сожалению, нет фото
К сожалению, нет фото
Re: Что творится за рубежом
Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.
В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.
Вот жеж... снова брешет старый враль!!!
Сумма компенсации, которую Франция выплатила России за непоставленные два вертолетоносца типа «Мистраль», составляет € 949 754 859, свидетельствует законопроект о ратификации соглашения Парижа и Москвы, размещенный на сайте Национального собрания Франции.
Соглашение об урегулировании спора было подписано в Москве 5 августа 2015 года. От Франции соглашение подписывал спецпредставитель Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье, от России — вице-премьер Дмитрий Рогозин.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pd ... -proto.pdf
Вот еще, и плюс 65 000 000 евро за кормовые части обоих кораблей... зачли
Дедушка, куда же вы дели остальные? Покопайте тырнет, на польском форуме, у варшавяков запытайте...
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