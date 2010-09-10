Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3518
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 15:56

ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?


Польская, дедушка :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5500
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 15:58

Редактор Курьера
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3518
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 16:49

У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы :D Это некто nikols

К сожалению, нет фото :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5500
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:55

Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.

В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3518
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 25 минут назад

ivanes писал(а):Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.



Вот жеж... снова брешет старый враль!!!

Сумма компенсации, которую Франция выплатила России за непоставленные два вертолетоносца типа «Мистраль», составляет € 949 754 859, свидетельствует законопроект о ратификации соглашения Парижа и Москвы, размещенный на сайте Национального собрания Франции.

Соглашение об урегулировании спора было подписано в Москве 5 августа 2015 года. От Франции соглашение подписывал спецпредставитель Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье, от России — вице-премьер Дмитрий Рогозин.


http://www.assemblee-nationale.fr/14/pd ... -proto.pdf

Вот еще, и плюс 65 000 000 евро за кормовые части обоих кораблей... зачли :cry:
Дедушка, куда же вы дели остальные? Покопайте тырнет, на польском форуме, у варшавяков запытайте... :lol: :lol: :lol:
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