Сообщение Шварц » 50 минут назад

ivanes писал(а): Совсем недавно рефрежератор из Укрианы с грузом 200 отправился в Польшу.

200 британский добровольцев служат в ВСУ на границе с ДНР.

Как опубликуют копии документов, так пришлю.

Дедушка, скоро ваш выходСгораю от любопытства... не только я, но и польские товарищи... им тяжелее, ждут вашу депешу с конца январяА про танки вообще сильно... и главное, многоЦифрами АиФ вы их вообще уложили на лопатки...