Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 02 мар 2017, 15:56

ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?


Польская, дедушка :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 02 мар 2017, 15:58

Редактор Курьера
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 02 мар 2017, 16:49

У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы :D Это некто nikols

К сожалению, нет фото :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 03 мар 2017, 16:55

Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.

В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 03 мар 2017, 19:25

ivanes писал(а):Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.



Вот жеж... снова брешет старый враль!!!

Сумма компенсации, которую Франция выплатила России за непоставленные два вертолетоносца типа «Мистраль», составляет € 949 754 859, свидетельствует законопроект о ратификации соглашения Парижа и Москвы, размещенный на сайте Национального собрания Франции.

Соглашение об урегулировании спора было подписано в Москве 5 августа 2015 года. От Франции соглашение подписывал спецпредставитель Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье, от России — вице-премьер Дмитрий Рогозин.


http://www.assemblee-nationale.fr/14/pd ... -proto.pdf

Вот еще, и плюс 65 000 000 евро за кормовые части обоих кораблей... зачли :cry:
Дедушка, куда же вы дели остальные? Покопайте тырнет, на польском форуме, у варшавяков запытайте... :lol: :lol: :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 06 мар 2017, 12:14

Шварц
Как дела с покупкой часов?
Есть и берлинский русский форум.
Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 12:30

ivanes писал(а):Шварц
Как дела с покупкой часов?


Да ладно :lol: Вам интресно???

ivanes писал(а):Есть и берлинский русский форум.


Да ладно :lol: И там атмосферу мутите?

ivanes писал(а):Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.


Счетовод, блин... где озвученные вами миллиард двести? Опять лужа, опять обтекаете ...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 06 мар 2017, 12:36

В воскресенье, 5 марта, в Варшаве около 5 тыс. человек приняли участие в ежегодном марше "против насилия власти". Об этом сообщается РИА "Новости".
https://klops.ru/news/obschestvo/151157 ... s-chelovek
Последний раз редактировалось ivanes 06 мар 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 12:38

Надо отдать должное польским товарисчам... их проницательности. Они ценят ваши посты, дедушко :twisted:

Дедушка.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 16:35

Дедушка, скоро ваш выход :lol:

Сгораю от любопытства... не только я, но и польские товарищи... им тяжелее, ждут вашу депешу с конца января :mrgreen:

ivanes писал(а):Совсем недавно рефрежератор из Укрианы с грузом 200 отправился в Польшу.
200 британский добровольцев служат в ВСУ на границе с ДНР.
Как опубликуют копии документов, так пришлю.


А про танки вообще сильно... и главное, много :lol:
Цифрами АиФ вы их вообще уложили на лопатки...
http://www.forum.opolshe.ru/viewtopic.p ... 0ff#275800
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 07 мар 2017, 16:30

Иракская армия с помощью ВВС США и союзников потихоньку освобождают Мосул. Бомбят часто и по домам.Население покидает город. Гуманитарная катастрофа. СМИ Европы и США молчат.Ждут победной музыки.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11109
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 52 минуты назад

Не перевелись еще настоящие расеянские поцреоты на земле канадской.
IMG_6467.JPG

"В Канаде пристрелили буйного россиянина, напавшего на полицейских с ножом. Его последним постом на Фейсбуке была фраза «Россия победит!
Латентному русскому можно уехать из России, но Россия из него не уедет никуда."
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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