Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 02 мар 2017, 15:56

ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?


Польская, дедушка :D
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 02 мар 2017, 15:58

Редактор Курьера
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 02 мар 2017, 16:49

У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы :D Это некто nikols

К сожалению, нет фото :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 03 мар 2017, 16:55

Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.

В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 03 мар 2017, 19:25

ivanes писал(а):Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.



Вот жеж... снова брешет старый враль!!!

Сумма компенсации, которую Франция выплатила России за непоставленные два вертолетоносца типа «Мистраль», составляет € 949 754 859, свидетельствует законопроект о ратификации соглашения Парижа и Москвы, размещенный на сайте Национального собрания Франции.

Соглашение об урегулировании спора было подписано в Москве 5 августа 2015 года. От Франции соглашение подписывал спецпредставитель Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье, от России — вице-премьер Дмитрий Рогозин.


http://www.assemblee-nationale.fr/14/pd ... -proto.pdf

Вот еще, и плюс 65 000 000 евро за кормовые части обоих кораблей... зачли :cry:
Дедушка, куда же вы дели остальные? Покопайте тырнет, на польском форуме, у варшавяков запытайте... :lol: :lol: :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 06 мар 2017, 12:14

Шварц
Как дела с покупкой часов?
Есть и берлинский русский форум.
Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 12:30

ivanes писал(а):Шварц
Как дела с покупкой часов?


Да ладно :lol: Вам интресно???

ivanes писал(а):Есть и берлинский русский форум.


Да ладно :lol: И там атмосферу мутите?

ivanes писал(а):Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.


Счетовод, блин... где озвученные вами миллиард двести? Опять лужа, опять обтекаете ...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 06 мар 2017, 12:36

В воскресенье, 5 марта, в Варшаве около 5 тыс. человек приняли участие в ежегодном марше "против насилия власти". Об этом сообщается РИА "Новости".
https://klops.ru/news/obschestvo/151157 ... s-chelovek
Последний раз редактировалось ivanes 06 мар 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 12:38

Надо отдать должное польским товарисчам... их проницательности. Они ценят ваши посты, дедушко :twisted:

Дедушка.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 06 мар 2017, 16:35

Дедушка, скоро ваш выход :lol:

Сгораю от любопытства... не только я, но и польские товарищи... им тяжелее, ждут вашу депешу с конца января :mrgreen:

ivanes писал(а):Совсем недавно рефрежератор из Укрианы с грузом 200 отправился в Польшу.
200 британский добровольцев служат в ВСУ на границе с ДНР.
Как опубликуют копии документов, так пришлю.


А про танки вообще сильно... и главное, много :lol:
Цифрами АиФ вы их вообще уложили на лопатки...
http://www.forum.opolshe.ru/viewtopic.p ... 0ff#275800
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 07 мар 2017, 16:30

Иракская армия с помощью ВВС США и союзников потихоньку освобождают Мосул. Бомбят часто и по домам.Население покидает город. Гуманитарная катастрофа. СМИ Европы и США молчат.Ждут победной музыки.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11110
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 09:06

Не перевелись еще настоящие расеянские поцреоты на земле канадской.
IMG_6467.JPG

"В Канаде пристрелили буйного россиянина, напавшего на полицейских с ножом. Его последним постом на Фейсбуке была фраза «Россия победит!
Латентному русскому можно уехать из России, но Россия из него не уедет никуда."
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Phonthana
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:21

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Phonthana » Сегодня, 03:27

У кого нибудь был опыт поездок в этом году за границу? Например правда ли что при переезде, на границе Греции, требуют копии дополнительных личных документов, например по месту работы или учебы? Сейчас читаю про юридические переводы нужных документов , может быть заказать заранее, перестраховаться?
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