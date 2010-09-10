Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Это из газеты Русский курьер Варшавы.Какая демократия в Польше?
Польская, дедушка
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
У них есть московский консультант, знаток польского образа жизни... боты, кобеты, самоходы Это некто nikols
К сожалению, нет фото
К сожалению, нет фото
Re: Что творится за рубежом
Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.
В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
В конечном итоге вертолетоносцы были проданы Египту за сумму около 950 миллионов Евро.
Убыток =?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Франция выплатила России за непоставленные Мистрали 1,2 млрд евро.
Вот жеж... снова брешет старый враль!!!
Сумма компенсации, которую Франция выплатила России за непоставленные два вертолетоносца типа «Мистраль», составляет € 949 754 859, свидетельствует законопроект о ратификации соглашения Парижа и Москвы, размещенный на сайте Национального собрания Франции.
Соглашение об урегулировании спора было подписано в Москве 5 августа 2015 года. От Франции соглашение подписывал спецпредставитель Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье, от России — вице-премьер Дмитрий Рогозин.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pd ... -proto.pdf
Вот еще, и плюс 65 000 000 евро за кормовые части обоих кораблей... зачли
Дедушка, куда же вы дели остальные? Покопайте тырнет, на польском форуме, у варшавяков запытайте...
Re: Что творится за рубежом
Шварц
Как дела с покупкой часов?
Есть и берлинский русский форум.
Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.
Как дела с покупкой часов?
Есть и берлинский русский форум.
Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Шварц
Как дела с покупкой часов?
Да ладно Вам интресно???
ivanes писал(а):Есть и берлинский русский форум.
Да ладно И там атмосферу мутите?
ivanes писал(а):Остальные 5 254 141 евро= погрешности подсчета.
Счетовод, блин... где озвученные вами миллиард двести? Опять лужа, опять обтекаете ...
Re: Что творится за рубежом
В воскресенье, 5 марта, в Варшаве около 5 тыс. человек приняли участие в ежегодном марше "против насилия власти". Об этом сообщается РИА "Новости".
https://klops.ru/news/obschestvo/151157 ... s-chelovek
https://klops.ru/news/obschestvo/151157 ... s-chelovek
Последний раз редактировалось ivanes 06 мар 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что творится за рубежом
Надо отдать должное польским товарисчам... их проницательности. Они ценят ваши посты, дедушко
Re: Что творится за рубежом
Дедушка, скоро ваш выход
Сгораю от любопытства... не только я, но и польские товарищи... им тяжелее, ждут вашу депешу с конца января
А про танки вообще сильно... и главное, много
Цифрами АиФ вы их вообще уложили на лопатки...
http://www.forum.opolshe.ru/viewtopic.p ... 0ff#275800
Сгораю от любопытства... не только я, но и польские товарищи... им тяжелее, ждут вашу депешу с конца января
ivanes писал(а):Совсем недавно рефрежератор из Укрианы с грузом 200 отправился в Польшу.
200 британский добровольцев служат в ВСУ на границе с ДНР.
Как опубликуют копии документов, так пришлю.
А про танки вообще сильно... и главное, много
Цифрами АиФ вы их вообще уложили на лопатки...
http://www.forum.opolshe.ru/viewtopic.p ... 0ff#275800
Re: Что творится за рубежом
Иракская армия с помощью ВВС США и союзников потихоньку освобождают Мосул. Бомбят часто и по домам.Население покидает город. Гуманитарная катастрофа. СМИ Европы и США молчат.Ждут победной музыки.
Re: Что творится за рубежом
Не перевелись еще настоящие расеянские поцреоты на земле канадской.
"В Канаде пристрелили буйного россиянина, напавшего на полицейских с ножом. Его последним постом на Фейсбуке была фраза «Россия победит!
Латентному русскому можно уехать из России, но Россия из него не уедет никуда."
"В Канаде пристрелили буйного россиянина, напавшего на полицейских с ножом. Его последним постом на Фейсбуке была фраза «Россия победит!
Латентному русскому можно уехать из России, но Россия из него не уедет никуда."
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
У кого нибудь был опыт поездок в этом году за границу? Например правда ли что при переезде, на границе Греции, требуют копии дополнительных личных документов, например по месту работы или учебы? Сейчас читаю про юридические переводы нужных документов , может быть заказать заранее, перестраховаться?
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911 писал(а):Не перевелись еще настоящие расеянские поцреоты на земле канадской.
"В Канаде пристрелили буйного россиянина, напавшего на полицейских с ножом. Его последним постом на Фейсбуке была фраза «Россия победит!
Латентному русскому можно уехать из России, но Россия из него не уедет никуда."
Это да...
Русская община Канады очень огорчена и встревожена.
А канадские украинцы тем временем беснуются на странице Виталия (Vitaly Savin) – радуются, ставят похабные картинки и проклинают. Страница погибшего русского стала музеем уровня культуры канадских украинцев...
Re: Что творится за рубежом
А они штоль не совки?
Мы же все из гоголевской шинели)))
Мы же все из гоголевской шинели)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911 писал(а):А они штоль не совки?
Мы же все из гоголевской шинели)))
Совершенно другие )))
Re: Что творится за рубежом
Всего в год Польше необходимо 15 млрд куб. м. Контракт польской госкомпании PGNiG с российским «Газпромом» был заключен в сентябре 1996 г. и действует до 2022 г. на 10,2 млрд куб.м в год. Для сокращения зависимости от российских поставок Польша построила первый терминал для сжиженного природного газа и планирует строить трубопровод через Северное море. Этот маршрут позволит Польше через Данию и Балтийское море получать ресурсы из Норвегии.
СПГ с Ближнего Востока обходится в 2,5 раза дороже российского.
Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/economy/20 ... 28434.html
Главное независимость.Можно и переплачивать.
В конце прошлого года сообщалось, что первой из европейских стран сжиженный газ от американской компании Cheniere Energy будет получать Литва. СПГ будет транспортирован морем к плавучему СПГ-терминалу "Независимость", который с января 2015 года пришвартован у причала в порту Клайпеда. Экспорт американского СПГ к 2019 году может достичь 60 млн тонн в год.
Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/world/2016 ... 03521.html
СПГ с Ближнего Востока обходится в 2,5 раза дороже российского.
Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/economy/20 ... 28434.html
Главное независимость.Можно и переплачивать.
В конце прошлого года сообщалось, что первой из европейских стран сжиженный газ от американской компании Cheniere Energy будет получать Литва. СПГ будет транспортирован морем к плавучему СПГ-терминалу "Независимость", который с января 2015 года пришвартован у причала в порту Клайпеда. Экспорт американского СПГ к 2019 году может достичь 60 млн тонн в год.
Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/world/2016 ... 03521.html
Re: Что творится за рубежом
«Летом при самых хороших ценах на газ на споте в Европе цена норвежского СПГ для Литвы будет соответствовать цене российского газа, а зимой она будет существенно её превосходить. Разница будет в 100 – 150 долларов за тысячу кубометров, не меньше. Цены на норвежский газ не фиксированные, в основе будут заложены спотовые цены в британском хабе, но к ним будет прибавляться надбавочный коэффициент. Даже если предположить, что Литва найдёт 3 млрд. кубов газа в Норвегии, то получится, что литовским потребителям придётся заплатить сверху лишние 100 – 150 млн. долларов».
Источник: Аналитический портал RuBaltic.Ru http://www.rubaltic.ru/article/ekonomik ... 12014-spg/
Источник: Аналитический портал RuBaltic.Ru http://www.rubaltic.ru/article/ekonomik ... 12014-spg/
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