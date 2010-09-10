ivanes писал(а):

Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian.По данным издания, через 17 британских банков за 2010–2014 годы прошли как минимум $749 млн.Согласно расследованию «Новой газеты», под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, с 2011 по 2014 год из России были выведены $22 млрд, или 700 млрд руб. Деньги, которые были выведены таким образом, поступили в 732 банка в 96 странах мира.Подробнее на РБК: