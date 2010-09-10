Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Ведущие британские банки, такие как HSBС, Royal Bank of Scotland, а также Lloyds, Barclays и Coutts, оказались замешаны в «молдавской схеме» отмывания денег из России, сообщает The Guardian.
По данным издания, через 17 британских банков за 2010–2014 годы прошли как минимум $749 млн.
Согласно расследованию «Новой газеты», под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, с 2011 по 2014 год из России были выведены $22 млрд, или 700 млрд руб. Деньги, которые были выведены таким образом, поступили в 732 банка в 96 странах мира.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/21/03/2017/5 ... 7adfd025e2
Нука, давай выводы. Фактов наложил много, теперь объясни рязанским тупицам, чё, как и почем.)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
давно знал,что банки Европы и США - прачечные по отмыванию криминальных денег.
Деньги из Рязани отмыты в Испании и Венгрии. Слон и владелец палаток по продаже кассет.
Вы сами сообразите. Как Интернаут превратился в Полсинаут.Кем работал в этой фирме В.К.Марков,где ныне С.Кузнецов?
Деньги из Рязани отмыты в Испании и Венгрии. Слон и владелец палаток по продаже кассет.
Вы сами сообразите. Как Интернаут превратился в Полсинаут.Кем работал в этой фирме В.К.Марков,где ныне С.Кузнецов?
Re: Что творится за рубежом
Вам больше нечего знать.Вы из с.Полян Рязанского района.Следите за Аквапарком. Собираются делать там биатлонпарк.
Re: Что творится за рубежом
Почему ты еще небо коптишь с такими омасными знаниями?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Еще для Дяди Лени. Два биатлониста из Рязани выступали на первенстве России в Увате. В четверном- пятом десятке они.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Re: Что творится за рубежом
Еще для Дяди Лени. Два биатлониста из Рязани выступали на первенстве России в Увате. В четверном- пятом десятке они.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Re: Что творится за рубежом
25 марта Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё восьми российских организаций в связи с законом о нераспространении оружия массового поражения. Ограничения коснулись Рособоронэкспорта, 150-го авиационного ремонтного завода, "Авиаэкспорта", НПО "Базальт", НПК "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновского института гражданской авиации, Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Re: Что творится за рубежом
В Германии прибыли управляемые бомбы с ядерным зарядом. США установили захваты на самолеты ФРГ для этих бомб.
Эти бомбы по закону США не являются оружием массового поражения.
Размещение модернизированных атомных бомб в Германии говорит о том, что американцы с одной стороны пытаются оказать давление на Россию, а с другой — «повязывают» своих союзников в Западной Европе. Они держат 200 атомных бомб свободного падения типа B61 на шести базах в пяти странах Европы: Италии, Германии, Бельгии, в Нидерландах и в Турции. При этом учат военных лётчиков безъядерных стран, как применять атомное оружие. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, пилоты военных самолётов, размещённых в Прибалтике, также научены применению атомных бомб свободного падения.
http://3mv.ru/publ/ssha_povjazali_germa ... -1-0-48152
Эти бомбы по закону США не являются оружием массового поражения.
Размещение модернизированных атомных бомб в Германии говорит о том, что американцы с одной стороны пытаются оказать давление на Россию, а с другой — «повязывают» своих союзников в Западной Европе. Они держат 200 атомных бомб свободного падения типа B61 на шести базах в пяти странах Европы: Италии, Германии, Бельгии, в Нидерландах и в Турции. При этом учат военных лётчиков безъядерных стран, как применять атомное оружие. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, пилоты военных самолётов, размещённых в Прибалтике, также научены применению атомных бомб свободного падения.
http://3mv.ru/publ/ssha_povjazali_germa ... -1-0-48152
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