Сообщение ivanes » 26 мар 2017, 13:04

В Германии прибыли управляемые бомбы с ядерным зарядом. США установили захваты на самолеты ФРГ для этих бомб.Эти бомбы по закону США не являются оружием массового поражения.Размещение модернизированных атомных бомб в Германии говорит о том, что американцы с одной стороны пытаются оказать давление на Россию, а с другой — «повязывают» своих союзников в Западной Европе. Они держат 200 атомных бомб свободного падения типа B61 на шести базах в пяти странах Европы: Италии, Германии, Бельгии, в Нидерландах и в Турции. При этом учат военных лётчиков безъядерных стран, как применять атомное оружие. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, пилоты военных самолётов, размещённых в Прибалтике, также научены применению атомных бомб свободного падения.