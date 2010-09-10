Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
давно знал,что банки Европы и США - прачечные по отмыванию криминальных денег.
Деньги из Рязани отмыты в Испании и Венгрии. Слон и владелец палаток по продаже кассет.
Вы сами сообразите. Как Интернаут превратился в Полсинаут.Кем работал в этой фирме В.К.Марков,где ныне С.Кузнецов?
Деньги из Рязани отмыты в Испании и Венгрии. Слон и владелец палаток по продаже кассет.
Вы сами сообразите. Как Интернаут превратился в Полсинаут.Кем работал в этой фирме В.К.Марков,где ныне С.Кузнецов?
Re: Что творится за рубежом
Вам больше нечего знать.Вы из с.Полян Рязанского района.Следите за Аквапарком. Собираются делать там биатлонпарк.
Re: Что творится за рубежом
Почему ты еще небо коптишь с такими омасными знаниями?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Еще для Дяди Лени. Два биатлониста из Рязани выступали на первенстве России в Увате. В четверном- пятом десятке они.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Re: Что творится за рубежом
Еще для Дяди Лени. Два биатлониста из Рязани выступали на первенстве России в Увате. В четверном- пятом десятке они.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Старик и Вам UNCLE1911 пора прекратить коптить небо рязанское. Пенсионер уже. По выслуге лет.
Re: Что творится за рубежом
25 марта Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ещё восьми российских организаций в связи с законом о нераспространении оружия массового поражения. Ограничения коснулись Рособоронэкспорта, 150-го авиационного ремонтного завода, "Авиаэкспорта", НПО "Базальт", НПК "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновского института гражданской авиации, Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Re: Что творится за рубежом
В Германии прибыли управляемые бомбы с ядерным зарядом. США установили захваты на самолеты ФРГ для этих бомб.
Эти бомбы по закону США не являются оружием массового поражения.
Размещение модернизированных атомных бомб в Германии говорит о том, что американцы с одной стороны пытаются оказать давление на Россию, а с другой — «повязывают» своих союзников в Западной Европе. Они держат 200 атомных бомб свободного падения типа B61 на шести базах в пяти странах Европы: Италии, Германии, Бельгии, в Нидерландах и в Турции. При этом учат военных лётчиков безъядерных стран, как применять атомное оружие. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, пилоты военных самолётов, размещённых в Прибалтике, также научены применению атомных бомб свободного падения.
http://3mv.ru/publ/ssha_povjazali_germa ... -1-0-48152
Эти бомбы по закону США не являются оружием массового поражения.
Размещение модернизированных атомных бомб в Германии говорит о том, что американцы с одной стороны пытаются оказать давление на Россию, а с другой — «повязывают» своих союзников в Западной Европе. Они держат 200 атомных бомб свободного падения типа B61 на шести базах в пяти странах Европы: Италии, Германии, Бельгии, в Нидерландах и в Турции. При этом учат военных лётчиков безъядерных стран, как применять атомное оружие. Это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, пилоты военных самолётов, размещённых в Прибалтике, также научены применению атомных бомб свободного падения.
http://3mv.ru/publ/ssha_povjazali_germa ... -1-0-48152
Re: Что творится за рубежом
Мужчины были задержаны 24 марта в 16:00 около деревни Жуково сотрудниками отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева. В автомобиле "Лада Гранта", на котором они передвигались обнаружили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером "Молния", пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками "МЧС РФ", три шапочки с прорезями для глаз "балаклава", два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг Украины, говорится в сообщении МВД Беларуси.
Оба 1992 года рождения, работники завода "Кремний Эл". Они сказали правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.
http://jashtar.kg/incidents/165962-v-be ... zhiya.html
Оба 1992 года рождения, работники завода "Кремний Эл". Они сказали правоохранителям, что ехали из Брянска в Брест на экскурсию.
http://jashtar.kg/incidents/165962-v-be ... zhiya.html
Re: Что творится за рубежом
Американская компания Westinghouse Electric, один из крупнейших в мире разработчиков и операторов реакторов для АЭС, обратилась в суд за защитой от кредиторов в соответствии с процедурой, предусмотренной главой 11 кодекса США о банкротстве. Компания объявила о начале процедуры стратегической реструктуризации.
http://www.kommersant.ru/doc/3255793
http://www.kommersant.ru/doc/3255793
Re: Что творится за рубежом
«Подкачал Скумбриевич! Не выдержал очной ставки…»
Wall Street Journal: "Экс-советник готов встретиться с агентами Федерального бюро расследований и дать показания о "российском влиянии" на предвыборную кампанию действующего президента Дональда Трампа".
При этом газета уточнила, что Флинн намерен пойти на контакт с ФБР и конгрессом только в обмен на иммунитет от уголовного преследования.
Думаю, что теперь Флинну нужно опасаться украинских националистов из батальона "Азов" в красных кроссовках и пачкой документов наперевес.
Wall Street Journal: "Экс-советник готов встретиться с агентами Федерального бюро расследований и дать показания о "российском влиянии" на предвыборную кампанию действующего президента Дональда Трампа".
При этом газета уточнила, что Флинн намерен пойти на контакт с ФБР и конгрессом только в обмен на иммунитет от уголовного преследования.
Думаю, что теперь Флинну нужно опасаться украинских националистов из батальона "Азов" в красных кроссовках и пачкой документов наперевес.
Re: Что творится за рубежом
Но пока все показания свелись к прошлому влиянию СССР на страны Варшавского договора.на поклонение новой (90-х годов) России зарубежью и возрастанию путинской России. Ничего фактически не сказано про выборы 2016г. Просто предъявили счета за старое и новое (Крым,Донбасс). Где влияние на избрание Трампа?
Re: Что творится за рубежом
Задержанный гражданин России жил в Осло с 2010 года, он прибыл в страну как проситель убежища. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/svit/v-norvegii-zader ... 38578.html
на момент задержания ему было 17 лет. В 2010г ему было 10 лет.
Там всех.кто прибыл через Москву считают гражданином России. Посольство не получило подтверждения о российском гражданстве задержанного. полиция думает.
на момент задержания ему было 17 лет. В 2010г ему было 10 лет.
Там всех.кто прибыл через Москву считают гражданином России. Посольство не получило подтверждения о российском гражданстве задержанного. полиция думает.
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
Сегодня День Космонавтики... анекдотец вспомнился
-Орёл, орёл, приём. Орёл, приём. Орёл!! Орёл!!! Я забыл кто я...
- Вообще-то ты говно, но сейчас ты сокол. Понял, сволочь?! Сокол ты, сокол!!!
А так, вообще, Каркассон - это Франция, дед... Понятно, плехановец?
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
Вот какие новости от Евроньюс.
1. США сбросили в горы Афганистана бомбу весом в 9,8 т. Пещеры Тора-Бора были прорыты на деньги США для Бен Ладена.
2, В Гаити изгоняют голубые каски ООН за секспреступления в отношении несовершеннолетних.
3.Референдум в Турции.Кто ЗА,кто ПРОТИВ
4. Стрельба в поезде США -Атланта
5. Санкт- Петербурге в руках студента взорвалось устройство.Повреждены обе руки
6. НАСА нашел признаки воды на Сатурне
7. Лион. Драка между болельщиками Турции и Франции
8. 1-ый канал России отказался транслировать Евровидение-2017 из Украины. Замены участника не будет.
1. США сбросили в горы Афганистана бомбу весом в 9,8 т. Пещеры Тора-Бора были прорыты на деньги США для Бен Ладена.
2, В Гаити изгоняют голубые каски ООН за секспреступления в отношении несовершеннолетних.
3.Референдум в Турции.Кто ЗА,кто ПРОТИВ
4. Стрельба в поезде США -Атланта
5. Санкт- Петербурге в руках студента взорвалось устройство.Повреждены обе руки
6. НАСА нашел признаки воды на Сатурне
7. Лион. Драка между болельщиками Турции и Франции
8. 1-ый канал России отказался транслировать Евровидение-2017 из Украины. Замены участника не будет.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Замены участника не будет.
Ну и зря. С самого начала не нужно было предлагать "проблемного" участника, а Самойлову назначить на Евровидение-2018.
Re: Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):ivanes писал(а):Замены участника не будет.
Ну и зря. С самого начала не нужно было предлагать "проблемного" участника, а Самойлову назначить на Евровидение-2018.
Можно было простить долг в 3,075 млрд$,мы и так пропускаем украинцев без всяких проверок,не имеем "черных списков" для ограничения въезда,простим Украине практически закрытия около 300 предприятий с российским участием.
Потом как-нибудь рассчитаемся.когда валюта у Украине появиться.
А Украина по словам Порошенко воюет с Россией без объявления войны.Партизанщина это.
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