Сообщение MrM » 36 минут назад

А как же великая русская пословица: "Не плюй в колодец...". Может быть про нее забыла Самойлова? А РФ после вполне законного отказа Украины повела себя как та женщина, которая всегда выходила в окно. Принципиальность на пустом месте. Уверен, украинцы в грязь лицом не упали и вышли из ситуации достойно, а про этот инцидент все завтра забудут, но РФ всем лишний раз доказала, что мы не европейская держава (для нас эмоции превыше закона). Да скифы мы, да азиаты мы.