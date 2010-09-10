Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2697
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 36 минут назад

А как же великая русская пословица: "Не плюй в колодец...". Может быть про нее забыла Самойлова? А РФ после вполне законного отказа Украины повела себя как та женщина, которая всегда выходила в окно. Принципиальность на пустом месте. Уверен, украинцы в грязь лицом не упали и вышли из ситуации достойно, а про этот инцидент все завтра забудут, но РФ всем лишний раз доказала, что мы не европейская держава (для нас эмоции превыше закона). Да скифы мы, да азиаты мы.
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