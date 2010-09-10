Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5714
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 11:21

MrM писал(а):А как же великая русская пословица: "Не плюй в колодец...". Мы не европейская держава (для нас эмоции превыше закона). Да скифы мы, да азиаты мы.

Совершенно верно.Но Украина приняла дискриминационные законы и правила,а Россия не хочет опускаться до её уровня и допускает на свою территорию украинцев без каких- либо ограничений.
Украина практически закрыла предприятия с российским участием,а Россия не тронула предприятия с украинским капиталом, Украина ввела эмбарго на поставки своей продукции в Россию,а Россия поставляет нефть,уголь, мин.удобрения в Украину.
На Украине составлен "черный список" граждан России. Не будет же Россия уподобляться Украине.
В Украине есть Закон о проверке лиц,претендующих на Госслужбу. Но есть мусорная люстрация. Народ требует такого. Вне рамок закона. Есть АТО с применением полицейского права, но применяют ВСУ и нарушают Конституцию.
Украина европейская страна, но есть мораторий на Конвенцию по правам человека.ссылаясь на ст15 Конвенции - военные действия, отказ от финансового обеспечения и пенсионного Донбасса,ссылясь на оккупацию его ВС России.
Европа молчит,требуя выполнения Минск-2 от России. Но как Россия может принять амнистию,закон о статусе Донбасса, о налаживании экономики. При этом вводить эмбарго по этим вопросам.
Это не азиаты и не европейцы,а двуликие Янусы.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3594
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Сегодня, 20:00

Ну надо жеж... спиймали хлопця :shock:

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Главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади был задержан силами российских и сирийских военных на территории Сирии... в УкрСМИ пропечатано, эти врать-то не будут небось :lol: :lol: :lol:

Вот что делает наглядная агитация :mrgreen:

Изображение

Не удивлюсь, если опознали эфенди в очереди беженцев по часам :twisted:
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