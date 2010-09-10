Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):А как же великая русская пословица: "Не плюй в колодец...". Мы не европейская держава (для нас эмоции превыше закона). Да скифы мы, да азиаты мы.
Совершенно верно.Но Украина приняла дискриминационные законы и правила,а Россия не хочет опускаться до её уровня и допускает на свою территорию украинцев без каких- либо ограничений.
Украина практически закрыла предприятия с российским участием,а Россия не тронула предприятия с украинским капиталом, Украина ввела эмбарго на поставки своей продукции в Россию,а Россия поставляет нефть,уголь, мин.удобрения в Украину.
На Украине составлен "черный список" граждан России. Не будет же Россия уподобляться Украине.
В Украине есть Закон о проверке лиц,претендующих на Госслужбу. Но есть мусорная люстрация. Народ требует такого. Вне рамок закона. Есть АТО с применением полицейского права, но применяют ВСУ и нарушают Конституцию.
Украина европейская страна, но есть мораторий на Конвенцию по правам человека.ссылаясь на ст15 Конвенции - военные действия, отказ от финансового обеспечения и пенсионного Донбасса,ссылясь на оккупацию его ВС России.
Европа молчит,требуя выполнения Минск-2 от России. Но как Россия может принять амнистию,закон о статусе Донбасса, о налаживании экономики. При этом вводить эмбарго по этим вопросам.
Это не азиаты и не европейцы,а двуликие Янусы.
Re: Что творится за рубежом
Ну надо жеж... спиймали хлопця
Главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади был задержан силами российских и сирийских военных на территории Сирии... в УкрСМИ пропечатано, эти врать-то не будут небось
Вот что делает наглядная агитация
Не удивлюсь, если опознали эфенди в очереди беженцев по часам
Главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади был задержан силами российских и сирийских военных на территории Сирии... в УкрСМИ пропечатано, эти врать-то не будут небось
Вот что делает наглядная агитация
Не удивлюсь, если опознали эфенди в очереди беженцев по часам
Re: Что творится за рубежом
Чудеса американского правосудия и облом российской пропаганды ("нехорошие американцы воруют простых честных россиян за границей").
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f70ce79a79478cd3ad30bf?from=main
На 11 страницах накатал чистуху. Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Сын депутата Государственной думы от ЛДПР Роман Селезнев признал себя виновным в хакерской деятельности в преддверии приговора, который должен вынести суд Сиэтла
«Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», - пообещал россиянин.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f70ce79a79478cd3ad30bf?from=main
На 11 страницах накатал чистуху. Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):На 11 страницах накатал чистуху.
А смысл ???
Приговор Селезневу должен быть оглашен 21 апреля. ... обвинение настаивает на сроке в 30 лет. При этом прокуроры заявляют, что россиянин ранее отказывался сотрудничать со следствием, а его признание, данное уже после решения суда присяжных, не стоит принимать во внимание.
MrM писал(а):Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Воруют не для того, чтобы попадаться...
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