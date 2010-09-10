Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):А как же великая русская пословица: "Не плюй в колодец...". Мы не европейская держава (для нас эмоции превыше закона). Да скифы мы, да азиаты мы.
Совершенно верно.Но Украина приняла дискриминационные законы и правила,а Россия не хочет опускаться до её уровня и допускает на свою территорию украинцев без каких- либо ограничений.
Украина практически закрыла предприятия с российским участием,а Россия не тронула предприятия с украинским капиталом, Украина ввела эмбарго на поставки своей продукции в Россию,а Россия поставляет нефть,уголь, мин.удобрения в Украину.
На Украине составлен "черный список" граждан России. Не будет же Россия уподобляться Украине.
В Украине есть Закон о проверке лиц,претендующих на Госслужбу. Но есть мусорная люстрация. Народ требует такого. Вне рамок закона. Есть АТО с применением полицейского права, но применяют ВСУ и нарушают Конституцию.
Украина европейская страна, но есть мораторий на Конвенцию по правам человека.ссылаясь на ст15 Конвенции - военные действия, отказ от финансового обеспечения и пенсионного Донбасса,ссылясь на оккупацию его ВС России.
Европа молчит,требуя выполнения Минск-2 от России. Но как Россия может принять амнистию,закон о статусе Донбасса, о налаживании экономики. При этом вводить эмбарго по этим вопросам.
Это не азиаты и не европейцы,а двуликие Янусы.
Re: Что творится за рубежом
Ну надо жеж... спиймали хлопця
Главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади был задержан силами российских и сирийских военных на территории Сирии... в УкрСМИ пропечатано, эти врать-то не будут небось
Вот что делает наглядная агитация
Не удивлюсь, если опознали эфенди в очереди беженцев по часам
Главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади был задержан силами российских и сирийских военных на территории Сирии... в УкрСМИ пропечатано, эти врать-то не будут небось
Вот что делает наглядная агитация
Не удивлюсь, если опознали эфенди в очереди беженцев по часам
Re: Что творится за рубежом
Чудеса американского правосудия и облом российской пропаганды ("нехорошие американцы воруют простых честных россиян за границей").
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f70ce79a79478cd3ad30bf?from=main
На 11 страницах накатал чистуху. Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Сын депутата Государственной думы от ЛДПР Роман Селезнев признал себя виновным в хакерской деятельности в преддверии приговора, который должен вынести суд Сиэтла
«Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», - пообещал россиянин.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f70ce79a79478cd3ad30bf?from=main
На 11 страницах накатал чистуху. Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):На 11 страницах накатал чистуху.
А смысл ???
Приговор Селезневу должен быть оглашен 21 апреля. ... обвинение настаивает на сроке в 30 лет. При этом прокуроры заявляют, что россиянин ранее отказывался сотрудничать со следствием, а его признание, данное уже после решения суда присяжных, не стоит принимать во внимание.
MrM писал(а):Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Воруют не для того, чтобы попадаться...
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):А смысл ???
А смысл в том, что "под Селезнева" подвели всех силовиков РФ. Зря получается запретили им ездить в загранку + создали очередную пропагандонскую картинку античеловеческого западного мира для остального населения (я ещё очень давно писал здесь, о том, что эта картинка - бред пьяного Киселева).
Могут на Запад не ездить Жирики, Ротенберги и Киселенвы. Это их беда и боль. Пускай живут и мучаются. Зачем в проблемы гуманоидов приплетать остальное население?
Re: Что творится за рубежом
Смысл писать парнише чистуху, когда ломится тридцатник???
Хотя, может и "скачуху" какую сделают
Отсюда http://www.cnews.ru/news/top/2016-08-26 ... ossijskogo
Считаете, что это он под давлением наших силовиков раскаялся?
Если не умеют возвращаться, то нефиг им тудой шляться... да и некогда должно быть.
Все время служить России ну, хотя бы до пензии.
Пусть разведчики - нелегалы дальние зарубежи осваивают
Суд присяжных в США признал виновным сына российского депутата в совершении 38 из 40 преступлений, включая 10 актов мошенничества с использованием линий связи, девять актов получения информации путем взлома персональных компьютеров, два акта кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами, девять актов завладения чужими устройствами и девять актов преднамеренного искажения информации на ПК...
Решение было вынесено после полуторанедельных слушаний в суде г. Сиэтла (штат Вашингтон). Два преступления, по которым обвиняемый тоже проходил, но в которых не был признан виновным, относятся к компьютерному взлому пиццерии Duvall. Присяжные совещались около суток перед тем, как огласить вердикт.
Хотя, может и "скачуху" какую сделают
Согласно законодательству США, Роману Селезневу грозит до 34 лет тюремного заключения. Его адвокат Джон Генри Браун (John Henry Browne) считает, что максимум Селезневу присудят 12 лет. Он сослался на судебные решения по другим аналогичным делам.
Отсюда http://www.cnews.ru/news/top/2016-08-26 ... ossijskogo
MrM писал(а):А смысл в том, что "под Селезнева" подвели всех силовиков РФ.
Считаете, что это он под давлением наших силовиков раскаялся?
MrM писал(а):Зря получается запретили им ездить в загранку...
Если не умеют возвращаться, то нефиг им тудой шляться... да и некогда должно быть.
Все время служить России ну, хотя бы до пензии.
Пусть разведчики - нелегалы дальние зарубежи осваивают
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