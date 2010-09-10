Сообщение ivanes » 17 апр 2017, 11:21

MrM писал(а): А как же великая русская пословица: "Не плюй в колодец...". Мы не европейская держава (для нас эмоции превыше закона). Да скифы мы, да азиаты мы.

Совершенно верно.Но Украина приняла дискриминационные законы и правила,а Россия не хочет опускаться до её уровня и допускает на свою территорию украинцев без каких- либо ограничений.Украина практически закрыла предприятия с российским участием,а Россия не тронула предприятия с украинским капиталом, Украина ввела эмбарго на поставки своей продукции в Россию,а Россия поставляет нефть,уголь, мин.удобрения в Украину.На Украине составлен "черный список" граждан России. Не будет же Россия уподобляться Украине.В Украине есть Закон о проверке лиц,претендующих на Госслужбу. Но есть мусорная люстрация. Народ требует такого. Вне рамок закона. Есть АТО с применением полицейского права, но применяют ВСУ и нарушают Конституцию.Украина европейская страна, но есть мораторий на Конвенцию по правам человека.ссылаясь на ст15 Конвенции - военные действия, отказ от финансового обеспечения и пенсионного Донбасса,ссылясь на оккупацию его ВС России.Европа молчит,требуя выполнения Минск-2 от России. Но как Россия может принять амнистию,закон о статусе Донбасса, о налаживании экономики. При этом вводить эмбарго по этим вопросам.Это не азиаты и не европейцы,а двуликие Янусы.