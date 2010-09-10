Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Чудеса американского правосудия и облом российской пропаганды ("нехорошие американцы воруют простых честных россиян за границей").
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f70ce79a79478cd3ad30bf?from=main
На 11 страницах накатал чистуху. Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Сын депутата Государственной думы от ЛДПР Роман Селезнев признал себя виновным в хакерской деятельности в преддверии приговора, который должен вынести суд Сиэтла
«Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», - пообещал россиянин.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/19/04/2017/58f70ce79a79478cd3ad30bf?from=main
На 11 страницах накатал чистуху. Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):На 11 страницах накатал чистуху.
А смысл ???
Приговор Селезневу должен быть оглашен 21 апреля. ... обвинение настаивает на сроке в 30 лет. При этом прокуроры заявляют, что россиянин ранее отказывался сотрудничать со следствием, а его признание, данное уже после решения суда присяжных, не стоит принимать во внимание.
MrM писал(а):Выходит, воруют не просто так, а за дело?
Воруют не для того, чтобы попадаться...
Re: Что творится за рубежом
Шварц писал(а):А смысл ???
А смысл в том, что "под Селезнева" подвели всех силовиков РФ. Зря получается запретили им ездить в загранку + создали очередную пропагандонскую картинку античеловеческого западного мира для остального населения (я ещё очень давно писал здесь, о том, что эта картинка - бред пьяного Киселева).
Могут на Запад не ездить Жирики, Ротенберги и Киселенвы. Это их беда и боль. Пускай живут и мучаются. Зачем в проблемы гуманоидов приплетать остальное население?
Re: Что творится за рубежом
Смысл писать парнише чистуху, когда ломится тридцатник???
Хотя, может и "скачуху" какую сделают
Отсюда http://www.cnews.ru/news/top/2016-08-26 ... ossijskogo
Считаете, что это он под давлением наших силовиков раскаялся?
Если не умеют возвращаться, то нефиг им тудой шляться... да и некогда должно быть.
Все время служить России ну, хотя бы до пензии.
Пусть разведчики - нелегалы дальние зарубежи осваивают
Суд присяжных в США признал виновным сына российского депутата в совершении 38 из 40 преступлений, включая 10 актов мошенничества с использованием линий связи, девять актов получения информации путем взлома персональных компьютеров, два акта кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами, девять актов завладения чужими устройствами и девять актов преднамеренного искажения информации на ПК...
Решение было вынесено после полуторанедельных слушаний в суде г. Сиэтла (штат Вашингтон). Два преступления, по которым обвиняемый тоже проходил, но в которых не был признан виновным, относятся к компьютерному взлому пиццерии Duvall. Присяжные совещались около суток перед тем, как огласить вердикт.
Хотя, может и "скачуху" какую сделают
Согласно законодательству США, Роману Селезневу грозит до 34 лет тюремного заключения. Его адвокат Джон Генри Браун (John Henry Browne) считает, что максимум Селезневу присудят 12 лет. Он сослался на судебные решения по другим аналогичным делам.
Отсюда http://www.cnews.ru/news/top/2016-08-26 ... ossijskogo
MrM писал(а):А смысл в том, что "под Селезнева" подвели всех силовиков РФ.
Считаете, что это он под давлением наших силовиков раскаялся?
MrM писал(а):Зря получается запретили им ездить в загранку...
Если не умеют возвращаться, то нефиг им тудой шляться... да и некогда должно быть.
Все время служить России ну, хотя бы до пензии.
Пусть разведчики - нелегалы дальние зарубежи осваивают
Re: Что творится за рубежом
Британский премьер Тереза Мэй в интервью ВВС сказала, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах, вызвав этим жесткую критику своих политических оппонентов.
Во вторник Тереза Мэй объявила, что попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.
По мнению Мэй, политические игры других партий мешают успешному выходу из ЕС и стабильности внутри страны. "Поэтому нам нужны всеобщие выборы. И нам нужны они сейчас", - заявила глава правительства.
ВВС
Во вторник Тереза Мэй объявила, что попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока.
По мнению Мэй, политические игры других партий мешают успешному выходу из ЕС и стабильности внутри страны. "Поэтому нам нужны всеобщие выборы. И нам нужны они сейчас", - заявила глава правительства.
ВВС
Re: Что творится за рубежом
«Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать», - пообещал россиянин.
Пусть сидит за преступления,после отсидки не будет он гражданином США и срок загранпаспорта России пройдет.
Он уже не будет сыном депутата. Он нужен России после отсидки?
Пусть сидит за преступления,после отсидки не будет он гражданином США и срок загранпаспорта России пройдет.
Он уже не будет сыном депутата. Он нужен России после отсидки?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а): Пусть сидит за преступления...
Возможно, вы не будете так категоричны, если вашего родственника будут преследовать за взлом чужих компьютеров и кражу персональных данных
Re: Что творится за рубежом
Если так,то за каким он поехал в США и за рубеж? Следы оставил и помалкивай.
Сейчас Госдума будет рассматривать вопрос лишения гражданства РФ.Пока для террористов, но депутаты расширят перечень. Сколько граждан России давно за бугром и не лишены гражданства. Среди них есть казнокрады, информ- агрессоры,бойцы невидимого фронта. Говорят лишение гражданства Конституция не позволяет.
В России хакеры выкрали со счетов российских банков до 1 млрд руб. Это простое воровство и только. Мах 5 лет колонии.
Сейчас Госдума будет рассматривать вопрос лишения гражданства РФ.Пока для террористов, но депутаты расширят перечень. Сколько граждан России давно за бугром и не лишены гражданства. Среди них есть казнокрады, информ- агрессоры,бойцы невидимого фронта. Говорят лишение гражданства Конституция не позволяет.
В России хакеры выкрали со счетов российских банков до 1 млрд руб. Это простое воровство и только. Мах 5 лет колонии.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Если так,то за каким он поехал в США и за рубеж? Следы оставил и помалкивай.
Строго вы с ним... молодой парень с семьей поехал на острова отдыхать... и работу взял с собой Такое вот оно, поколение Next
ivanes писал(а):
В России хакеры выкрали со счетов российских банков до 1 млрд руб. Это простое воровство и только. Мах 5 лет колонии.
Так он один ущерба там нанес 170 американских лямов...
Можете заморичиться и подсчитать, сколько это будет в рублях...
Re: Что творится за рубежом
Не жизнь, а жесть... Свободу Юрию Деточкину!
Особенно умиляет тема про Библию.
Защита в 20-страничной петиции призывает судью Джонса к снисхождению, предлагая взглянуть на жизнь Романа Селезнева как «на цепь трагических обстоятельств». С двухлетнего возраста оставленный отцом, он жил в нищете с матерью, страдавшей алкоголизмом и скончавшейся от алкогольного отравления, когда подростку было 17 лет. Успешный студент вынужден был бросить вуз из-за отсутствия средств и встать на тропу легкой наживы. Он встретился с отцом лишь в 2011 году в Марокко, однако случайно стал жертвой террористической атаки в Марракеше. Когда в безнадежном, по мнению врачей, состоянии россиянин находился в коме, его тогдашняя жена подала на развод. Тяжелые ранения не прошли бесследно для здоровья Романа Селезнева, который в придачу также страдает гепатитом B.
Защита приводит самые положительные характеристики, предоставленные невестой заключенного, одинокой матерью Анной Отиско, дочери которой господин Селезнев заменил отца, а также его родными и близкими по отцовской линии. «Я чрезвычайно горжусь Романом... Он является для меня примером для подражания»,— в частности, письменно заверил суд в Сиэтле сводный брат господина Селезнева 16-летний Михаил.
Находясь в заключении в США, россиянин с отличием защитил диплом помощника юрисконсульта по уголовному праву, выучил английский язык и посетил 15 курсов толкования Библии. «Он осознал свои ошибки и никогда больше их не повторит»,— сказал его адвокат.
Особенно умиляет тема про Библию.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Не жизнь, а жесть...Защита в 20-страничной петиции призывает судью Джонса к снисхождению, предлагая взглянуть на жизнь Романа Селезнева как «на цепь трагических обстоятельств». С двухлетнего возраста оставленный отцом, он жил в нищете с матерью, страдавшей алкоголизмом и скончавшейся от алкогольного отравления, когда подростку было 17 лет. Успешный студент вынужден был бросить вуз из-за отсутствия средств и встать на тропу легкой наживы...
«Он осознал свои ошибки и никогда больше их не повторит»,— сказал его адвокат.
Особенно умиляет тема про Библию.
Наивно и глупо было ждать чудес от ̶д̶е̶ш̶е̶в̶о̶г̶о̶ ̶л̶о̶й̶е̶р̶а̶ бесплатного адвоката за 126 долларов в час... как умеет, так и защищает
Федеральный судья Ричард Джонс внял просьбе сына депутата Госдумы от ЛДПР россиянина Романа Селезнева, которого в США обвиняют в банковском мошенничестве на миллионы долларов, и предоставил ему бесплатных адвокатов.
В настоящий момент власти США платят таким адвокатам гонорар в сумме 126 долларов в час, а также в случае необходимости оплачивают услуги переводчиков и экспертов и другие расходы, связанные с защитой малообеспеченных клиентов.
Re: Что творится за рубежом
Сначала спер с банковских карт США 170 лямов в долларах и решил на островах развлечься.
Но молодой не знал,что юрисдикция США распространяется на территорию стран всего мира и попал в США.
Прежде что то делать против США - пора знать этот принцип.
Успешный студент вынужден был бросить вуз из-за отсутствия средств и встать на тропу легкой наживы. Он встретился с отцом лишь в 2011 году в Марокко, однако случайно стал жертвой террористической атаки в Марракеше. Когда в безнадежном, по мнению врачей, состоянии россиянин находился в коме, его тогдашняя жена подала на развод. Тяжелые ранения не прошли бесследно для здоровья Романа Селезнева, который в придачу также страдает гепатитом B.
Зря адвокат призывает суд к сочувствию бедного мальчика,который прибыл в Морокко отдохнуть,где встретил отца.
Средств на учебу не было,а поехать в Морокко нашлись. Меня потрясла фраза о защите диплома помощника юрисконсульта,сидя в тюрьме Сиетла.
Но молодой не знал,что юрисдикция США распространяется на территорию стран всего мира и попал в США.
Прежде что то делать против США - пора знать этот принцип.
Успешный студент вынужден был бросить вуз из-за отсутствия средств и встать на тропу легкой наживы. Он встретился с отцом лишь в 2011 году в Марокко, однако случайно стал жертвой террористической атаки в Марракеше. Когда в безнадежном, по мнению врачей, состоянии россиянин находился в коме, его тогдашняя жена подала на развод. Тяжелые ранения не прошли бесследно для здоровья Романа Селезнева, который в придачу также страдает гепатитом B.
Зря адвокат призывает суд к сочувствию бедного мальчика,который прибыл в Морокко отдохнуть,где встретил отца.
Средств на учебу не было,а поехать в Морокко нашлись. Меня потрясла фраза о защите диплома помощника юрисконсульта,сидя в тюрьме Сиетла.
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
В марте 2011 года Роману было предъявлено обвинение в Западном округе Вашингтона за хакерский взлом системы точек розничных продаж по всей территории США в 2009—2011 годах. Согласно обвинению, он управлял серверами и сайтами международных карточных форумов, чтобы облегчить кражу и продажу данных украденных кредитных карт.
5 июля 2014 года Роман Селезнёв в присутствии гражданской жены Анны Отиско и ребёнка был задержан в аэропорту города Мале на Мальдивских островах. По утверждению президента Мальдив Абдуллы Ямина, задержание провели правоохранительные органы Мальдив согласно «красному уведомлению» Интерпола и при его содействии.
Ущерб в размере около 2 млн долларов. Обвинения в США против Романа Селезнёва выдвинуты по 29 пунктам, ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения.
Учился в Дальневосточном федеральном университете. 28 апреля 2011 года пострадал в результате теракта в кафе в городе Марракеш (Марокко).
http://www.wikigrain.org/?req=%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87
Родился в 1984г. Сидел в тюрьме на острове Гуам .
Бедный студент и Мальдивы в 2014г
5 июля 2014 года Роман Селезнёв в присутствии гражданской жены Анны Отиско и ребёнка был задержан в аэропорту города Мале на Мальдивских островах. По утверждению президента Мальдив Абдуллы Ямина, задержание провели правоохранительные органы Мальдив согласно «красному уведомлению» Интерпола и при его содействии.
Ущерб в размере около 2 млн долларов. Обвинения в США против Романа Селезнёва выдвинуты по 29 пунктам, ему грозит несколько десятков лет тюремного заключения.
Учился в Дальневосточном федеральном университете. 28 апреля 2011 года пострадал в результате теракта в кафе в городе Марракеш (Марокко).
http://www.wikigrain.org/?req=%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87
Родился в 1984г. Сидел в тюрьме на острове Гуам .
Бедный студент и Мальдивы в 2014г
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Сначала спер с банковских карт США 170 лямов в долларах...
Ущерб в размере около 2 млн долларов...
Не, дедушка... не так Спер (в смысле, заработал) 2 ляма, а ущерб составил 170
Понимаю, для вас это без разницы.
ivanes писал(а):Но молодой не знал,что юрисдикция США распространяется на территорию стран всего мира и попал в США.
Прежде что то делать против США - пора знать этот принцип.
Ну, надеюсь, вы-то своему доморощенному ксакеру объяснили всю меру ответственности за взлом и кражу
ivanes писал(а):Зря адвокат призывает суд к сочувствию бедного мальчика,который прибыл в Морокко отдохнуть,где встретил отца.
Думаю, адвокат из своего мизерного гонорара легко бы оплатил вам курс занятий по генерации случайных слов
ivanes писал(а): Родился в 1984г. Сидел в тюрьме на острове Гуам .
Бедный студент и Мальдивы в 2014г
Считаете, что рановато ему еще по возрасту было посещать Мальдивы?
Re: Что творится за рубежом
Нет, бедность не следует переносить на Мальдивы. Ему были предъявлены обвинения судом США в 2011г и данные отправлены в Интерпол.Ему тогда было 27 лет. Прежде чем ехать на Мальдивы,надо проверить сайт Интерпола. Все приезжающие на Мальдивы бедные?
Мой выпускник МИРЭА знает что можно,а что нельзя. Он работает дистанционно с фирмой ,которая действует в США. Знаком он с налоговым и уголовным законодательством США. Ежегодно высылает справку об уплате налогов в РФ за гонорар. Не волнуйтесь Шварц.
Мой выпускник МИРЭА знает что можно,а что нельзя. Он работает дистанционно с фирмой ,которая действует в США. Знаком он с налоговым и уголовным законодательством США. Ежегодно высылает справку об уплате налогов в РФ за гонорар. Не волнуйтесь Шварц.
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Мой выпускник МИРЭА знает что можно,а что нельзя. Он работает дистанционно с фирмой ,которая действует в США. Знаком он с налоговым и уголовным законодательством США. Ежегодно высылает справку об уплате налогов в РФ за гонорар. Не волнуйтесь Шварц.
Да я особо не волнуюсь... У меня нет преступных намерений... в отличие от вас и ваших подельников.
ivanes писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а): Накажу. Атакую комп.
Самостоятельно или в составе организованной группы? Кстати, и то, и другое уголовно наказуемое деяние.
В составе. Пороли и сайт передан.Будете знать,что почем.
Подельникам будет обидно пострадать за чужие амбиции, не находите?
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