Защита в 20-страничной петиции призывает судью Джонса к снисхождению, предлагая взглянуть на жизнь Романа Селезнева как «на цепь трагических обстоятельств». С двухлетнего возраста оставленный отцом, он жил в нищете с матерью, страдавшей алкоголизмом и скончавшейся от алкогольного отравления, когда подростку было 17 лет. Успешный студент вынужден был бросить вуз из-за отсутствия средств и встать на тропу легкой наживы. Он встретился с отцом лишь в 2011 году в Марокко, однако случайно стал жертвой террористической атаки в Марракеше. Когда в безнадежном, по мнению врачей, состоянии россиянин находился в коме, его тогдашняя жена подала на развод. Тяжелые ранения не прошли бесследно для здоровья Романа Селезнева, который в придачу также страдает гепатитом B.

Защита приводит самые положительные характеристики, предоставленные невестой заключенного, одинокой матерью Анной Отиско, дочери которой господин Селезнев заменил отца, а также его родными и близкими по отцовской линии. «Я чрезвычайно горжусь Романом... Он является для меня примером для подражания»,— в частности, письменно заверил суд в Сиэтле сводный брат господина Селезнева 16-летний Михаил.

Находясь в заключении в США, россиянин с отличием защитил диплом помощника юрисконсульта по уголовному праву, выучил английский язык и посетил 15 курсов толкования Библии. «Он осознал свои ошибки и никогда больше их не повторит»,— сказал его адвокат.