Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Серверы избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона были атакованы хакерами, связанными с Главным разведывательным управлением РФ.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исследование японской антивирусной компании Trend Micro.
После этого пора хакерам переходить на серверы полт.партий в Великобритании.Там в июне 2017г досрочные выборы в парламент.
Потом надо взяться за выборную кампанию в Германии. И так по всему МИРУ.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исследование японской антивирусной компании Trend Micro.
После этого пора хакерам переходить на серверы полт.партий в Великобритании.Там в июне 2017г досрочные выборы в парламент.
Потом надо взяться за выборную кампанию в Германии. И так по всему МИРУ.
Re: Что творится за рубежом
Сотрудники польского отделения Международного комитета против пыток составили 200-страничный отчёт о применении насилия полицией в отношении граждан Польши с 2008 по 2016 год. Как сообщается в отчёте, с которым ознакомился RT, около 80% подобных дел не доходит до суда.
«В этот период более 40 полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан. Однако нет никаких гарантий, что список преступлений полон, так как насилие со стороны полиции часто квалифицируется всего лишь как злоупотребление властью», — отметили правозащитники.
Активисты заявили RT, что в ближайшее время передадут информацию в Европейский суд по правам человека, а также в Министерство юстиции страны.
https://russian.rt.com/world/article/38 ... i-policiya
«В этот период более 40 полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан. Однако нет никаких гарантий, что список преступлений полон, так как насилие со стороны полиции часто квалифицируется всего лишь как злоупотребление властью», — отметили правозащитники.
Активисты заявили RT, что в ближайшее время передадут информацию в Европейский суд по правам человека, а также в Министерство юстиции страны.
https://russian.rt.com/world/article/38 ... i-policiya
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