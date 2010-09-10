Сообщение ivanes » 26 апр 2017, 16:06

Сотрудники польского отделения Международного комитета против пыток составили 200-страничный отчёт о применении насилия полицией в отношении граждан Польши с 2008 по 2016 год. Как сообщается в отчёте, с которым ознакомился RT, около 80% подобных дел не доходит до суда.«В этот период более 40 полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан. Однако нет никаких гарантий, что список преступлений полон, так как насилие со стороны полиции часто квалифицируется всего лишь как злоупотребление властью», — отметили правозащитники.Активисты заявили RT, что в ближайшее время передадут информацию в Европейский суд по правам человека, а также в Министерство юстиции страны.