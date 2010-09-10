Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Серверы избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона были атакованы хакерами, связанными с Главным разведывательным управлением РФ.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исследование японской антивирусной компании Trend Micro.
После этого пора хакерам переходить на серверы полт.партий в Великобритании.Там в июне 2017г досрочные выборы в парламент.
Потом надо взяться за выборную кампанию в Германии. И так по всему МИРУ.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на исследование японской антивирусной компании Trend Micro.
После этого пора хакерам переходить на серверы полт.партий в Великобритании.Там в июне 2017г досрочные выборы в парламент.
Потом надо взяться за выборную кампанию в Германии. И так по всему МИРУ.
Re: Что творится за рубежом
Сотрудники польского отделения Международного комитета против пыток составили 200-страничный отчёт о применении насилия полицией в отношении граждан Польши с 2008 по 2016 год. Как сообщается в отчёте, с которым ознакомился RT, около 80% подобных дел не доходит до суда.
«В этот период более 40 полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан. Однако нет никаких гарантий, что список преступлений полон, так как насилие со стороны полиции часто квалифицируется всего лишь как злоупотребление властью», — отметили правозащитники.
Активисты заявили RT, что в ближайшее время передадут информацию в Европейский суд по правам человека, а также в Министерство юстиции страны.
https://russian.rt.com/world/article/38 ... i-policiya
«В этот период более 40 полицейских были замешаны в применении пыток, а также в унижении чести и достоинства задержанных граждан. Однако нет никаких гарантий, что список преступлений полон, так как насилие со стороны полиции часто квалифицируется всего лишь как злоупотребление властью», — отметили правозащитники.
Активисты заявили RT, что в ближайшее время передадут информацию в Европейский суд по правам человека, а также в Министерство юстиции страны.
https://russian.rt.com/world/article/38 ... i-policiya
Re: Что творится за рубежом
Министр торговли США Уилбур Росс в ходе конференции в Лос-Анджелесе назвал ракетный удар США по Сирии «представлением после ужина». Господин Росс напомнил, что авиаудар по сирийской авиабазе Шайрат был нанесен, когда США посетил с визитом председатель КНР Си Цзиньпин.
«Во время подачи десерта президент сказал мистеру Си Цзиньпину, что у него есть, что ему сообщить, а именно о запуске 59 ракет по Сирии» По словам господина Росса, для Дональда Трампа «это представление ничего не стоило».
Несколько пошло, однако...
Книжный Дон Корлеоне решал свои дела во время крещения племянника, и это было красиво
Все равно, интересно было бы посмотреть на выражение лица господина Си... наверное, как-то так
Re: Что творится за рубежом
В американском городе Даллас, расположенном в штате Техас, сотрудник полиции Рой Оливер застрелил 15-летнего афроамериканского подростка Иордана Эдвардса.
Как сообщает BBC, юноша находился пассажирском сидении и уезжал с вечеринки, когда пуля попала ему в голову. Первоначально полицейский объяснил применение оружия тем, что автомобиль «агрессивно» реагировал на требования стража порядка, но потом эта информация была опровергнута.
Офис шерифа округа Даллас выдал ордер на арест Оливера. В заявлении канцелярии щерифа говорится, что полицейский «намеревался причинить серьёзные телесные повреждения и совершить действие, явно опасное для жизни человека, которое и привело к гибели человека».
Как сообщает BBC, юноша находился пассажирском сидении и уезжал с вечеринки, когда пуля попала ему в голову. Первоначально полицейский объяснил применение оружия тем, что автомобиль «агрессивно» реагировал на требования стража порядка, но потом эта информация была опровергнута.
Офис шерифа округа Даллас выдал ордер на арест Оливера. В заявлении канцелярии щерифа говорится, что полицейский «намеревался причинить серьёзные телесные повреждения и совершить действие, явно опасное для жизни человека, которое и привело к гибели человека».
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В американском городе Даллас, расположенном в штате Техас, сотрудник полиции Рой Оливер застрелил 15-летнего афроамериканского подростка Иордана Эдвардса.
Что делать... Убили негра... подпевайте, вот слова...
Меpтвая змея не шипит,
Hе щебечет дохлый щегол,
Меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Руки сложив на живот,
Тpетий день он не есть и не пьет,
Hегp лежит и хип-хоп танцевать не идет...
Только меpтвый негp хип-хоп танцевать не идет...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
А мама осталась одна,
Мама пpивела колдуна,
Он удаpил в там-там и Билли встал и пошел...
Даже меpтвый негp услышал там-там и пошел...
Hу и что, что он зомби...
Зато он встал и пошел...
Зомби тоже могут,
Могут игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...а потом воскpесили Билли...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй а потом он встал и пошел...
Ай-яй-яй...яй-яй-яй-яй-яй...
Ай-яй-яй...яй-яй-яй-яй-яй...
Ай-яй-яй...яй-яй-яй-яй-яй
Re: Что творится за рубежом
За 2016- 4 мес 2017г полиция США убила более 1500 чел. Пойте и подпевайте:
"Зомби тоже могут,
Могут игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..."
"Зомби тоже могут,
Могут игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..."
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):За 2016- 4 мес 2017г полиция США убила более 1500 чел.
Напишите жалобу во Всемирную Ассоциацию жертв полицейского произвола...
Re: Что творится за рубежом
Американцы пишут,но толку мало.Убивают. Скажут еще,что из России вмешиваются во внутренние дела США.
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