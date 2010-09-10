Сообщение ivanes » 19 июл 2017, 16:56

Это не зависть,а хамство. Когда-то Прохоров требовал разработки СО-лазера,т.к такого не было в ряду отечественных лазеров. Но финансировать АН СССР отказывалась. Все хотели удовлетворить собственное любопытство за государственный счет. Ныне РАН тратить почти 1 трлн руб из бюджета в год.

Это деньги налогоплательщиков и при СССР и при РФ. Вот куда уходят деньги! Роспилу не снились такие суммы.

"В итоге, если в Академии наук СССР было 323 действительных члена-академика, то российских академиков стало теперь уже в три раз больше – 941, хотя население России меньше, чем в СССР почти в два раза. Член-корреспондентов в Академии наук СССР было 586. Сейчас от одной России – 1158."

" Руководит центром академик Анна Кубанова — с зарплатой, согласно официальной декларации, около 4 миллионов рублей в год. Эту цифру ей вполне законно утверждает государство. Заместитель директора Алексей Кубанов. Сын. Его зарплату, почти 22 миллиона, уже подписывает мама."

Признание самого молодого член-кора Михаила Давыдова.