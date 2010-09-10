Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
на 6 июля 1 злотый =16 руб14 коп.
http://kurs4today.ru/PLN
1 злотый =6,99 грн
https://pokur.su/pln/uah/1/
1 EUR = 4,25 злотых по курсу на 06.07.2017.
http://kurs4today.ru/PLN
1 злотый =6,99 грн
https://pokur.su/pln/uah/1/
1 EUR = 4,25 злотых по курсу на 06.07.2017.
Re: Что творится за рубежом
Поздравляю!
Re: Что творится за рубежом
Ушлый! ловите и дальше блох.Не я составлял прейскурант цены билета на смотровую площадку.
Или стоимость билета 322 руб 80 коп. Или 4,70 евро. 06.07.2017 года
поймал?
На это ушлый,чтобы остальные не дремали,а пользовались калькулятором или указывали дату и курс того времени.
Или стоимость билета 322 руб 80 коп. Или 4,70 евро. 06.07.2017 года
поймал?
На это ушлый,чтобы остальные не дремали,а пользовались калькулятором или указывали дату и курс того времени.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Не я составлял прейскурант цены билета на смотровую площадку.
Конечно, нет... для этого надо знать хотя бы таблицу умножения
Ладно Обосрался - обтекай (с)
Re: Что творится за рубежом
для него это не впервой...сейчас отряхнется и дальше будет воздух портить.Шварц писал(а): Обосрался - обтекай (с)
не зря тебя прошлый раз за спам забанили..ivanes писал(а):ловите и дальше блох.
Re: Что творится за рубежом
Три года назад американский сенатор-русофоб Джон Маккейн оскорбил Россию, назвав её «бензоколонкой, которая притворяется страной».
Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что Россия наконец-то добилась этого. «Поэтому извините, сенатор. Россия — это что-то гораздо большее, чем обычная бензоколонка», — пишет Рапоза,обозреватель Forbes.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2017-07-07 ... ource=smi2
Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs считают, что Россия наконец-то добилась этого. «Поэтому извините, сенатор. Россия — это что-то гораздо большее, чем обычная бензоколонка», — пишет Рапоза,обозреватель Forbes.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2017-07-07 ... ource=smi2
Re: Что творится за рубежом
ФРГ обвиняет Китай,Россию,Иран,КНДР в шпионаже технологий.
Но США отменили санкции Вьетнаму,которые действовали почти 30 лет,из-за того,что Вьетнам поставил на научную основу воровство но-хау и технологий . Рост экономики составлял до 10% в год. Как бы не успеть к расдаче прибыли.США испугались росту и поспешили с инвестициями.
Вьетнам нуждался в компьютерах и их приобретали через подставные фирмы,зарегистрированные в дружественных странах. Запчасти воспроизводили. КНР экспортирует товаров из Вьетнама почти на 30 млрд$. Поднебесная станет через 10-12 лет главным покупателем вьетнамских товаров.Об этом рассказал собкору РФ профессор экономики из Ханоя Тхи Лонг Фан.
В Китае и ранее в Японии и Ю. Корее работали НИИ по обходу патентов США и ФРГ,по воспроизведению зарубежных образцов и технологий. СССР воспроизводило патентованные образцы и технологии. Плазменные панели были воспроизведены для оборонных целей. Тут конвенция по интеллектуальной собственности не действует.
Но США отменили санкции Вьетнаму,которые действовали почти 30 лет,из-за того,что Вьетнам поставил на научную основу воровство но-хау и технологий . Рост экономики составлял до 10% в год. Как бы не успеть к расдаче прибыли.США испугались росту и поспешили с инвестициями.
Вьетнам нуждался в компьютерах и их приобретали через подставные фирмы,зарегистрированные в дружественных странах. Запчасти воспроизводили. КНР экспортирует товаров из Вьетнама почти на 30 млрд$. Поднебесная станет через 10-12 лет главным покупателем вьетнамских товаров.Об этом рассказал собкору РФ профессор экономики из Ханоя Тхи Лонг Фан.
В Китае и ранее в Японии и Ю. Корее работали НИИ по обходу патентов США и ФРГ,по воспроизведению зарубежных образцов и технологий. СССР воспроизводило патентованные образцы и технологии. Плазменные панели были воспроизведены для оборонных целей. Тут конвенция по интеллектуальной собственности не действует.
Re: Что творится за рубежом
лучше поделись с собкором ка ТЫ слонам вертолет продал...очень интересное будет интервью..ivanes писал(а): рассказал собкору РФ
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):ФРГ обвиняет Китай,Россию,Иран,КНДР в шпионаже технологий.
Но США отменили санкции Вьетнаму,которые действовали почти 30 лет,из-за того,что Вьетнам поставил на научную основу воровство но-хау и технологий . Рост экономики составлял до 10% в год. Как бы не успеть к расдаче прибыли.США испугались росту и поспешили с инвестициями.
Вьетнам нуждался в компьютерах и их приобретали через подставные фирмы,зарегистрированные в дружественных странах. Запчасти воспроизводили. КНР экспортирует товаров из Вьетнама почти на 30 млрд$. Поднебесная станет через 10-12 лет главным покупателем вьетнамских товаров.Об этом рассказал собкору РФ профессор экономики из Ханоя Тхи Лонг Фан.
В Китае и ранее в Японии и Ю. Корее работали НИИ по обходу патентов США и ФРГ,по воспроизведению зарубежных образцов и технологий. СССР воспроизводило патентованные образцы и технологии. Плазменные панели были воспроизведены для оборонных целей. Тут конвенция по интеллектуальной собственности не действует.
Москальский экономист, ты хоть в переписываниии ошибок не делай. Китай импортирует, а не экспортитует из Вьетнама.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Re: Что творится за рубежом
UNCLE1911
Пора бы знать старик,что Рязань продала за 300 тыс $ плазменный телевизор корейской фирме. Технологию панели содрали у США. У России не нашлось изготовителя.
Россия -СССР передирала от США систему зажигания реактивных двигателей, радар от Канады сразу после ВОВ.
Вьетнам поставлял из сбитых самолетов. Тут разбирали по элементам и воспроизводили. Системы воспроизводили в Уфе,элементы по разным НИИ,в т.ч.Рязани.
У академиков АН СССР ума не хватало.
Пора бы знать старик,что Рязань продала за 300 тыс $ плазменный телевизор корейской фирме. Технологию панели содрали у США. У России не нашлось изготовителя.
Россия -СССР передирала от США систему зажигания реактивных двигателей, радар от Канады сразу после ВОВ.
Вьетнам поставлял из сбитых самолетов. Тут разбирали по элементам и воспроизводили. Системы воспроизводили в Уфе,элементы по разным НИИ,в т.ч.Рязани.
У академиков АН СССР ума не хватало.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):
У академиков АН СССР ума не хватало.
Не все даже правописание и таблицу умножения освоили...
Re: Что творится за рубежом
Ибунец, разницу между Фомкой и Ерёмкой просекаешь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
У академиков хватает ума получать за звание пожизненно 100 тыс руб/мес,член-кору -50 тыс руб/мес.
Это кроме оклада в 100-200 тыс руб/мес.
Одному академику,директору НИИ,государство установило оклад в 2,4 млн в год.
Но он устроил своего сына член-кора своим заместителем с окладом в 20 млн руб/год.Знает таблицу умножения и деления.
Это кроме оклада в 100-200 тыс руб/мес.
Одному академику,директору НИИ,государство установило оклад в 2,4 млн в год.
Но он устроил своего сына член-кора своим заместителем с окладом в 20 млн руб/год.Знает таблицу умножения и деления.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):У академиков хватает ума получать за звание пожизненно 100 тыс руб/мес,член-кору -50 тыс руб/мес.
Это кроме оклада в 100-200 тыс руб/мес.
Одному академику,директору НИИ,государство установило оклад в 2,4 млн в год.
Не пробовали завидовать молча ?
ivanes писал(а):Но он устроил своего сына член-кора своим заместителем с окладом в 20 млн руб/год.Знает таблицу умножения и деления.
Понимаю... обидно Ходишь, ходишь в школу... (С)
Re: Что творится за рубежом
Это не зависть,а хамство. Когда-то Прохоров требовал разработки СО-лазера,т.к такого не было в ряду отечественных лазеров. Но финансировать АН СССР отказывалась. Все хотели удовлетворить собственное любопытство за государственный счет. Ныне РАН тратить почти 1 трлн руб из бюджета в год.
Это деньги налогоплательщиков и при СССР и при РФ. Вот куда уходят деньги! Роспилу не снились такие суммы.
"В итоге, если в Академии наук СССР было 323 действительных члена-академика, то российских академиков стало теперь уже в три раз больше – 941, хотя население России меньше, чем в СССР почти в два раза. Член-корреспондентов в Академии наук СССР было 586. Сейчас от одной России – 1158."
" Руководит центром академик Анна Кубанова — с зарплатой, согласно официальной декларации, около 4 миллионов рублей в год. Эту цифру ей вполне законно утверждает государство. Заместитель директора Алексей Кубанов. Сын. Его зарплату, почти 22 миллиона, уже подписывает мама."
Признание самого молодого член-кора Михаила Давыдова.
Это деньги налогоплательщиков и при СССР и при РФ. Вот куда уходят деньги! Роспилу не снились такие суммы.
"В итоге, если в Академии наук СССР было 323 действительных члена-академика, то российских академиков стало теперь уже в три раз больше – 941, хотя население России меньше, чем в СССР почти в два раза. Член-корреспондентов в Академии наук СССР было 586. Сейчас от одной России – 1158."
" Руководит центром академик Анна Кубанова — с зарплатой, согласно официальной декларации, около 4 миллионов рублей в год. Эту цифру ей вполне законно утверждает государство. Заместитель директора Алексей Кубанов. Сын. Его зарплату, почти 22 миллиона, уже подписывает мама."
Признание самого молодого член-кора Михаила Давыдова.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Это не зависть,а хамство. Все хотели удовлетворить собственное любопытство за государственный счет.
Ага... Они все такие, а я не такой... (с)
ivanes писал(а): Ныне РАН тратить почти 1 трлн руб из бюджета в год.
Мда... Хватить уж лохматить Вот поэтому в академики-то и попадають те, что пограмотнее
Re: Что творится за рубежом
Шварц
Ага... Они все такие, а я не такой... (с)
именно не такой. Не стал соискателем кандидата без отрыва от производства.Мог и купить диплом К.Т.Н всего за 4000 руб.
Ага... Они все такие, а я не такой... (с)
именно не такой. Не стал соискателем кандидата без отрыва от производства.Мог и купить диплом К.Т.Н всего за 4000 руб.
Re: Что творится за рубежом
а слонам вертушку -почем продал?ivanes писал(а):Мог и купить диплом К.Т.Н всего за 4000 руб.
Re: Что творится за рубежом
В последнем издании ежегодной подборки автомобильных брендов, Consumer Reports составил список из 30 крупнейших автопроизводителей как обычно взяв за основу именно эти факторы. Согласно отчету, Audi производит самые лучшие среднестатистические транспортные средства среди всех крупных брендов, в то время как Fiat получил 30 место, как худший среди всех брендов.
http://www.rususa.com/news/
http://www.rususa.com/news/
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