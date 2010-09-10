Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11193
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 07:37

А где расеянский брендище ВАЗ? Неужели не обошел макаронный фиатик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6078
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:40

Consumer Reports
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3690
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:34

ivanes писал(а):Там ,в США нет ВАЗов.


:mrgreen: На Ямайке балалаек нет ...(с)

lada-in-usa.jpg
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя