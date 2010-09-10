Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
А где расеянский брендище ВАЗ? Неужели не обошел макаронный фиатик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Consumer Reports
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Там ,в США нет ВАЗов.
На Ямайке балалаек нет ...(с)
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