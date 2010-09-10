Сообщение ivanes » 50 минут назад

Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят."Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."