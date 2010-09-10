Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
А где расеянский брендище ВАЗ? Неужели не обошел макаронный фиатик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Consumer Reports
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Там ,в США нет ВАЗов.
На Ямайке балалаек нет ...(с)
Re: Что творится за рубежом
Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».
Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.
"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».
Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.
"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
- Walker
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины…
И что характерно, по совершенно случайному стечению обстоятельств вдохновитель шарлотсвилльского безобразия гр. Спенсер Р. оказался женат на рожденной в СССР, выросшей в Канаде и живущей в США внучке репрессированного священника Русской ортодоксальной церкви гр. Куприяновой Н., известной также под литературным псевдонимом Нина Бизантина (вероятно романское прилагательное от «сакральной» Византии — Bizantina, т.е. «Византийская»), хотя и не состоящей в местной шарлотсвильской ячейке «НСДАП», но тем не менее являющейся поклонницей идей и переводящей на американский язык труды небезызвестного широкой российской публике г-на Дугина с его иде-фикс евразийства и, как следствии, Великой России-наследницы Вечного Рима.
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Вот такая, понимаешь, загогулина
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