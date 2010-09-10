Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11193
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 10 авг 2017, 07:37

А где расеянский брендище ВАЗ? Неужели не обошел макаронный фиатик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6079
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 10 авг 2017, 13:40

Consumer Reports
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3690
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 10 авг 2017, 14:34

ivanes писал(а):Там ,в США нет ВАЗов.


:mrgreen: На Ямайке балалаек нет ...(с)

lada-in-usa.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6079
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 10:42

Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».

Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.

"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2454
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится за рубежом

Сообщение Walker » 58 минут назад

ivanes писал(а):Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины…

И что характерно, по совершенно случайному стечению обстоятельств вдохновитель шарлотсвилльского безобразия гр. Спенсер Р. оказался женат на рожденной в СССР, выросшей в Канаде и живущей в США внучке репрессированного священника Русской ортодоксальной церкви гр. Куприяновой Н., известной также под литературным псевдонимом Нина Бизантина (вероятно романское прилагательное от «сакральной» Византии — Bizantina, т.е. «Византийская»), хотя и не состоящей в местной шарлотсвильской ячейке «НСДАП», но тем не менее являющейся поклонницей идей и переводящей на американский язык труды небезызвестного широкой российской публике г-на Дугина с его иде-фикс евразийства и, как следствии, Великой России-наследницы Вечного Рима.

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Вот такая, понимаешь, загогулина :)
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