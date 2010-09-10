Сообщение ivanes » Сегодня, 12:12

«Мы больше не позволим Конфедерации буквально быть возведенной на пьедестал в сердце нашего города», - заявил Ландрье.

Мэр города Митч Ландрье предложил начать борьбу с символами Конфедерации, которые, по его мнению, олицетворяют расизм, после стрельбы в афроамериканской церкви в Южной Каролине в 2015 году.

Мэр города Лексингтон Джим Грей в американском штате Кентукки заявил, что после событий в Шарлоттсвилле, где националисты устроили погромы, также решил демонтировать два памятника периода конфедераатов, передает Associated Press.



Речь идет о памятниках генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу.



" В нашей стране события того времени до сих пор воспринимаются достаточно эмоционально. Есть большое количество романтизма и мифотворчества в том, что касается истории конфедератов (южан). Это мешает реалистическому восприятию действительности, становится тяжело отстаивать позицию, даже имея на руках факты. Так, например, распространено мнение, что Юг не был побежден, «а просто устал сражаться».-

рассказал историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории Гражданской войны.



США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.