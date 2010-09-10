Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
А где расеянский брендище ВАЗ? Неужели не обошел макаронный фиатик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Consumer Reports
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Там ,в США нет ВАЗов.
На Ямайке балалаек нет ...(с)
Re: Что творится за рубежом
Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».
Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.
"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».
Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.
"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
- Walker
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины…
И что характерно, по совершенно случайному стечению обстоятельств вдохновитель шарлотсвилльского безобразия гр. Спенсер Р. оказался женат на рожденной в СССР, выросшей в Канаде и живущей в США внучке репрессированного священника Русской ортодоксальной церкви гр. Куприяновой Н., известной также под литературным псевдонимом Нина Бизантина (вероятно романское прилагательное от «сакральной» Византии — Bizantina, т.е. «Византийская»), хотя и не состоящей в местной шарлотсвильской ячейке «НСДАП», но тем не менее являющейся поклонницей идей и переводящей на американский язык труды небезызвестного широкой российской публике г-на Дугина с его иде-фикс евразийства и, как следствии, Великой России-наследницы Вечного Рима.
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Вот такая, понимаешь, загогулина
Re: Что творится за рубежом
«Мы больше не позволим Конфедерации буквально быть возведенной на пьедестал в сердце нашего города», - заявил Ландрье.
Мэр города Митч Ландрье предложил начать борьбу с символами Конфедерации, которые, по его мнению, олицетворяют расизм, после стрельбы в афроамериканской церкви в Южной Каролине в 2015 году.
Мэр города Лексингтон Джим Грей в американском штате Кентукки заявил, что после событий в Шарлоттсвилле, где националисты устроили погромы, также решил демонтировать два памятника периода конфедераатов, передает Associated Press.
Речь идет о памятниках генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу.
" В нашей стране события того времени до сих пор воспринимаются достаточно эмоционально. Есть большое количество романтизма и мифотворчества в том, что касается истории конфедератов (южан). Это мешает реалистическому восприятию действительности, становится тяжело отстаивать позицию, даже имея на руках факты. Так, например, распространено мнение, что Юг не был побежден, «а просто устал сражаться».-
рассказал историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории Гражданской войны.
США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.
Мэр города Митч Ландрье предложил начать борьбу с символами Конфедерации, которые, по его мнению, олицетворяют расизм, после стрельбы в афроамериканской церкви в Южной Каролине в 2015 году.
Мэр города Лексингтон Джим Грей в американском штате Кентукки заявил, что после событий в Шарлоттсвилле, где националисты устроили погромы, также решил демонтировать два памятника периода конфедераатов, передает Associated Press.
Речь идет о памятниках генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу.
" В нашей стране события того времени до сих пор воспринимаются достаточно эмоционально. Есть большое количество романтизма и мифотворчества в том, что касается истории конфедератов (южан). Это мешает реалистическому восприятию действительности, становится тяжело отстаивать позицию, даже имея на руках факты. Так, например, распространено мнение, что Юг не был побежден, «а просто устал сражаться».-
рассказал историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории Гражданской войны.
США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.
Re: Что творится за рубежом
твой куратор уже давно в США проживает..о нем беспокоишься?ivanes писал(а):США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.
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