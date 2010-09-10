Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
А где расеянский брендище ВАЗ? Неужели не обошел макаронный фиатик?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Consumer Reports
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
это американская фирма и делала опрос по привлекательности авто среди американцев.
Там ,в США нет ВАЗов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Там ,в США нет ВАЗов.
На Ямайке балалаек нет ...(с)
Re: Что творится за рубежом
Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».
Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.
"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины во время столкновений сторонников и противников ультраправых организаций. При этом он осудил «вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон».
Экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич заявил телеканалу Fox News, что Трампу следует «выступить с более четким заявлением» о столкновениях в Шарлоттсвилле.
https://15minut.com.ua/world/121950-v-s ... ginii.html
И в США начали снос памятников. Ныне рабовладельческий строй в моде.
Крыша безопасности и нашествие войск США в других странах чего то стоят.
"Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в американском городе Сиэтл. Об этом сообщает телекомпания ABC. По предварительным данным, правоохранительные органы применили перцовый газ и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Эти демонстранты предположительно пытались помешать проведению политического мероприятия, которое организовано в поддержку президента США Дональда Трампа."
http://radiovesti.ru/news/671837/
- Walker
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Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Сотни расистов провели митинг в Шарлотсвилле в знак протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли, который выступал за сохранение рабовладельческого строя. Во время марша начались столкновения сторонников ультраправых организаций и их противников.
Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских при крушении вертолета в районе Шарлоттсвилля, а также в связи с гибелью женщины…
И что характерно, по совершенно случайному стечению обстоятельств вдохновитель шарлотсвилльского безобразия гр. Спенсер Р. оказался женат на рожденной в СССР, выросшей в Канаде и живущей в США внучке репрессированного священника Русской ортодоксальной церкви гр. Куприяновой Н., известной также под литературным псевдонимом Нина Бизантина (вероятно романское прилагательное от «сакральной» Византии — Bizantina, т.е. «Византийская»), хотя и не состоящей в местной шарлотсвильской ячейке «НСДАП», но тем не менее являющейся поклонницей идей и переводящей на американский язык труды небезызвестного широкой российской публике г-на Дугина с его иде-фикс евразийства и, как следствии, Великой России-наследницы Вечного Рима.
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Вот такая, понимаешь, загогулина
Re: Что творится за рубежом
«Мы больше не позволим Конфедерации буквально быть возведенной на пьедестал в сердце нашего города», - заявил Ландрье.
Мэр города Митч Ландрье предложил начать борьбу с символами Конфедерации, которые, по его мнению, олицетворяют расизм, после стрельбы в афроамериканской церкви в Южной Каролине в 2015 году.
Мэр города Лексингтон Джим Грей в американском штате Кентукки заявил, что после событий в Шарлоттсвилле, где националисты устроили погромы, также решил демонтировать два памятника периода конфедераатов, передает Associated Press.
Речь идет о памятниках генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу.
" В нашей стране события того времени до сих пор воспринимаются достаточно эмоционально. Есть большое количество романтизма и мифотворчества в том, что касается истории конфедератов (южан). Это мешает реалистическому восприятию действительности, становится тяжело отстаивать позицию, даже имея на руках факты. Так, например, распространено мнение, что Юг не был побежден, «а просто устал сражаться».-
рассказал историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории Гражданской войны.
США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.
Мэр города Митч Ландрье предложил начать борьбу с символами Конфедерации, которые, по его мнению, олицетворяют расизм, после стрельбы в афроамериканской церкви в Южной Каролине в 2015 году.
Мэр города Лексингтон Джим Грей в американском штате Кентукки заявил, что после событий в Шарлоттсвилле, где националисты устроили погромы, также решил демонтировать два памятника периода конфедераатов, передает Associated Press.
Речь идет о памятниках генералам Джону Ханту Моргану и Джону Кэбеллу Брекинриджу.
" В нашей стране события того времени до сих пор воспринимаются достаточно эмоционально. Есть большое количество романтизма и мифотворчества в том, что касается истории конфедератов (южан). Это мешает реалистическому восприятию действительности, становится тяжело отстаивать позицию, даже имея на руках факты. Так, например, распространено мнение, что Юг не был побежден, «а просто устал сражаться».-
рассказал историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории Гражданской войны.
США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.
Re: Что творится за рубежом
твой куратор уже давно в США проживает..о нем беспокоишься?ivanes писал(а):США решили переписать историю Гражданской войны. ныне США могут купить все.Товар и государство,а тут вспомнили о рабовладельчестве южан. Будто нет ныне рабов и раболепства.
Re: Что творится за рубежом
США начали переименовывать названия улиц. Рязань и Украину вспомнили. Памятник Ленину сносят,а в Рязани стоит.
Мой куратор умер в 2001г,полковник ФСБ по Рязанской области.
Среди жителей США есть выпускник РРТИ,бизнесмен.
Европа за свои ценности получила теракты. В большинстве от своих граждан. Все ценности смахивают на национализм в фантике "Демократия".
Мой куратор умер в 2001г,полковник ФСБ по Рязанской области.
Среди жителей США есть выпускник РРТИ,бизнесмен.
Европа за свои ценности получила теракты. В большинстве от своих граждан. Все ценности смахивают на национализм в фантике "Демократия".
Re: Что творится за рубежом
В статье для The Guardian Сьюзи Хэнсен приходит к выводу, что миф об американской исключительности — особая форма скрытого национализма и пропаганды, которую такие, как она, «белые американцы», впитывают в себя с детских лет и активно навязывают всему остальному миру.
"Тем не менее я не могу вспомнить, чтобы кто-то из нас следил за международными событиями в течение четырёх лет, проведённых мной в этом университете. В этот момент шли войны в Эритрее, Непале, Афганистане, Косово, Восточном Тиморе, Кашмире. Американские посольства в Найроби и Дар-эс-Саламе подверглись бомбардировкам. Панама, Никарагуа (я всегда путала страны Латинской Америки), Усама бен Ладен, Клинтон, бомбивший Ирак, — вообще ничего."
«В Америке меня всегда поражала эмоциональная бедность, настолько бездонная, и боязнь человеческой жизни, боязнь проявить человечность, настолько глубокая, что практически никто из американцев не способен установить прочную, органическую связь между своей общественной позицией и своей частной жизнью».
«Все западные страны погрязли во лжи, притворность их гуманизма давно вышла на свет. Это означает, что их история не имеет морального оправдания и что у Запада нет морального авторитета».
«Белые американцы — вероятно, самые безумные и, безусловно, самые опасные из людей с любым цветом кожи, живущих сейчас в нашем мире».Из книги Джеймса Болдуина (James Baldwin).
Хэнсен пишет.Американская исключительность не только определяла США как особую страну среди других, менее значимых — она также требовала, чтобы все американцы тоже верили, что они почему-то лучше других. Тогда как я, американка, могу понять иностранца, когда подсознательно я не могу распространить на других самые основные убеждения, которые я применяю к себе самой? И это ограничение выходило за рамки расизма, предрассудков и невежества. Это был, своего рода, национализм, запрятанный так глубоко внутри, что мне даже не приходило в голову называть его национализмом. Это был настолько совершенный самообман, что я не могла понять, где он начинался и заканчивался, не могла ни искоренить его, ни уничтожить
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2017-08-11 ... zabit-mif-
"Тем не менее я не могу вспомнить, чтобы кто-то из нас следил за международными событиями в течение четырёх лет, проведённых мной в этом университете. В этот момент шли войны в Эритрее, Непале, Афганистане, Косово, Восточном Тиморе, Кашмире. Американские посольства в Найроби и Дар-эс-Саламе подверглись бомбардировкам. Панама, Никарагуа (я всегда путала страны Латинской Америки), Усама бен Ладен, Клинтон, бомбивший Ирак, — вообще ничего."
«В Америке меня всегда поражала эмоциональная бедность, настолько бездонная, и боязнь человеческой жизни, боязнь проявить человечность, настолько глубокая, что практически никто из американцев не способен установить прочную, органическую связь между своей общественной позицией и своей частной жизнью».
«Все западные страны погрязли во лжи, притворность их гуманизма давно вышла на свет. Это означает, что их история не имеет морального оправдания и что у Запада нет морального авторитета».
«Белые американцы — вероятно, самые безумные и, безусловно, самые опасные из людей с любым цветом кожи, живущих сейчас в нашем мире».Из книги Джеймса Болдуина (James Baldwin).
Хэнсен пишет.Американская исключительность не только определяла США как особую страну среди других, менее значимых — она также требовала, чтобы все американцы тоже верили, что они почему-то лучше других. Тогда как я, американка, могу понять иностранца, когда подсознательно я не могу распространить на других самые основные убеждения, которые я применяю к себе самой? И это ограничение выходило за рамки расизма, предрассудков и невежества. Это был, своего рода, национализм, запрятанный так глубоко внутри, что мне даже не приходило в голову называть его национализмом. Это был настолько совершенный самообман, что я не могла понять, где он начинался и заканчивался, не могла ни искоренить его, ни уничтожить
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2017-08-11 ... zabit-mif-
Re: Что творится за рубежом
опять соврал дедушка?ivanes писал(а):Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2017-08-11 ... zabit-mif-
Re: Что творится за рубежом
спасибо дедушка....как же теперь там жить нашим депутатишкам? страшно ведь ...детишек ихних наверное под охраной будут в булочную за хлебом ездить...ivanes писал(а):Если не умеете найти,то помогу внучок.
Re: Что творится за рубежом
доходы всех чиновником будут контролировать США.Так приказал закон.
За детишками при смотрят американские спецслужбы,особо которые за рубежами.Их ФБР охранять будет.
За детишками при смотрят американские спецслужбы,особо которые за рубежами.Их ФБР охранять будет.
Re: Что творится за рубежом
Надо потратить $3600 на страховку и $3000 на дидактибле и только потом страховка начнет что-то покрывать.
Это стоимость медстраховки в США.
Это стоимость медстраховки в США.
Re: Что творится за рубежом
для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..ivanes писал(а):Надо потратить $3600 на страховку и $3000 на дидактибле и только потом страховка начнет что-то покрывать.
Это стоимость медстраховки в США.
По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].
Re: Что творится за рубежом
Все не совсем так, как Вы описываете. Я несколько раз получал деньги с страховки. Да, они не выплачивают сразу полностью. У меня и всех кого знаю, ето работала по одной шеме:
-Страховка оценивет ущерб
-сначала выделяется 30-50% от ущерба
-деньги на руки не выдаюрся, Вы посылаете счета которые страховка оплачивает
-когда счета достигают выделенной сумме, страховка проверяет сколько , как и кем выполнена работа, если все в норме выделяется следующие 25%
-по етой же схеме потом выплачивается остаток суммы.
Не видел ниразу, что б сумма ущерба не была полностью покрыта, если все работы сделаны и правильными людьми.
Вот еще:" бессовестные мошенники стали продавать в местах наводнения бензин по $20/за галон
а бутылку воды за $8.5/за бутылку.
Стиль и пунктуация сохранена.Ошибки сайта.
Вот такие дела со страхованием жилья в США.Правда таких не более 20% в Техасе.
Re: Что творится за рубежом
И это из Техаса
Кстате, именно по етому, я при оценочной стоимости дома в $240К, купил страховку на $300К. Цхтоб в случае разрушения дома, мог бы без ужимания построить полностью новый. Сохранив только планировку. И при етом не жаться с деньгами.
Кстате, именно по етому, я при оценочной стоимости дома в $240К, купил страховку на $300К. Цхтоб в случае разрушения дома, мог бы без ужимания построить полностью новый. Сохранив только планировку. И при етом не жаться с деньгами.
Re: Что творится за рубежом
А как в России дела со страхованием жилья? Все надеются на государство.Оно построит дом новый и без страховки.
Так что ли?
Так что ли?
Re: Что творится за рубежом
Эй, Ебунец, все таки у тебя нездоровье с головой. Почитай сам себя. Сначала ты пишешь про медстраховку- тебе отвечают про медстраховку. Ты тут же переваливаешь на страховку жилья, забывая о споре про медстраховку.
Найди в поиске, как называется твоя мозговая болезнь и расскажи народным массам.
Найди в поиске, как называется твоя мозговая болезнь и расскажи народным массам.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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