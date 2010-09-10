Сообщение ivanes » 19 авг 2017, 19:05

«В Америке меня всегда поражала эмоциональная бедность, настолько бездонная, и боязнь человеческой жизни, боязнь проявить человечность, настолько глубокая, что практически никто из американцев не способен установить прочную, органическую связь между своей общественной позицией и своей частной жизнью».



«Все западные страны погрязли во лжи, притворность их гуманизма давно вышла на свет. Это означает, что их история не имеет морального оправдания и что у Запада нет морального авторитета».



«Белые американцы — вероятно, самые безумные и, безусловно, самые опасные из людей с любым цветом кожи, живущих сейчас в нашем мире»

национализм, запрятанный так глубоко внутри, что мне даже не приходило в голову называть его национализмом

В статье для The Guardian Сьюзи Хэнсен приходит к выводу, что миф об американской исключительности — особая форма скрытого национализма и пропаганды, которую такие, как она, «белые американцы», впитывают в себя с детских лет и активно навязывают всему остальному миру."Тем не менее я не могу вспомнить, чтобы кто-то из нас следил за международными событиями в течение четырёх лет, проведённых мной в этом университете. В этот момент шли войны в Эритрее, Непале, Афганистане, Косово, Восточном Тиморе, Кашмире. Американские посольства в Найроби и Дар-эс-Саламе подверглись бомбардировкам. Панама, Никарагуа (я всегда путала страны Латинской Америки), Усама бен Ладен, Клинтон, бомбивший Ирак, — вообще ничего.".Из книги Джеймса Болдуина (James Baldwin).Хэнсен пишет.Американская исключительность не только определяла США как особую страну среди других, менее значимых — она также требовала, чтобы все американцы тоже верили, что они почему-то лучше других. Тогда как я, американка, могу понять иностранца, когда подсознательно я не могу распространить на других самые основные убеждения, которые я применяю к себе самой? И это ограничение выходило за рамки расизма, предрассудков и невежества. Это был, своего рода,. Это был настолько совершенный самообман, что я не могла понять, где он начинался и заканчивался, не могла ни искоренить его, ни уничтожитьОригинал новости ИноТВ: