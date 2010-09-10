Сообщение ivanes » 29 минут назад

Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.

Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.

Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.

В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.