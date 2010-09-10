Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6149
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 11 окт 2017, 16:18

Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » Сегодня, 06:54

ivanes писал(а):Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.

Особенно надо банкротить город Нерезиновск, бесящийся с жиру со своим сносом пятиэтажек для нового подарка Ротенбергу. Я бы на месте государства увеличил налог с тех фирм, которые имеют офисы и адреса в Москальске и, наоборот, дал бы послабуху для провинции. Тогда бы господа предатели замли рязанской зажжужали по другому)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей