Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Особенно надо банкротить город Нерезиновск, бесящийся с жиру со своим сносом пятиэтажек для нового подарка Ротенбергу. Я бы на месте государства увеличил налог с тех фирм, которые имеют офисы и адреса в Москальске и, наоборот, дал бы послабуху для провинции. Тогда бы господа предатели замли рязанской зажжужали по другому)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Рязанская область сама двигается к банкротству. Не умеет жить по доходам.
Ротенберги строят мост. Рязань построила подъемный мост,который не поднимается. Для чего строили и потратили почти 0,5 млрд руб?
Москва сама финансирует переселение из пятиэтажек. 400 млрд на 4 года.
Предатели сидят в Рязани. Рост доходов и рост отчислений в НДФЛ не совпадает. Сумма НДФЛ в бюджет меньше.
Серые и черные з/платы. Почти 30 тыс рязанцев работают в Москве. Куда они отчисляют НДФЛ?
Провинция.
Саудовская Аравия будет строить дублер Кутузовскому проспекту- платная и скоростная дорога будет. Цена почти 1 млрд $.
Ротенберги строят мост. Рязань построила подъемный мост,который не поднимается. Для чего строили и потратили почти 0,5 млрд руб?
Москва сама финансирует переселение из пятиэтажек. 400 млрд на 4 года.
Предатели сидят в Рязани. Рост доходов и рост отчислений в НДФЛ не совпадает. Сумма НДФЛ в бюджет меньше.
Серые и черные з/платы. Почти 30 тыс рязанцев работают в Москве. Куда они отчисляют НДФЛ?
Провинция.
Саудовская Аравия будет строить дублер Кутузовскому проспекту- платная и скоростная дорога будет. Цена почти 1 млрд $.
Re: Что творится за рубежом
Надо всех бывших рязанцев притащить назад и заставить выплатить за предательство малой родины. Или пусть отрабатывают на стройках капитализьмы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Мне нравится Павленский. Оригинально и со вкусом.
Порадовал, ну наконец-то... Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже.
http://www.bbc.com/russian/news-41634377
Какой смелый поступок, не находите? Как быстро он снова появится..., например, у здания Grand Opéra?
Re: Что творится за рубежом
... а Петя тут маляву с Парижу другу переслал... мол, так и так
Не пойму... это уже вторая его попытка голодовать за месяц или решили с другом обыграть одно событие дважды???
О первой попытке ударить голодовкой по хваленому французскому правосудию писалось еще 19 октября 2017 http://perevodika.ru/articles/1196624.html
Понастрадался... и сидит вроде бы ни за что... банк не подал иск об ущербе
Ранее суд в Париже оставил под стражей Петра Павленского и Оксану Шалыгину, которых задержали после поджога здания Банка Франции.
Как сообщал RFI, процесс рассмотрения апелляции был закрытым. Павленского и Шалыгину обвиняют в «уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами». Их поместили под стражу в тюрьму «Флери-Мерожи». В среднем срок ареста до начала рассмотрения дела в суде во Франции составляет четыре месяца.
Павленский сначала находился в полицейском психиатрическом стационаре, после экспертизы его отправили под стражу и поместили в одиночную камеру. Тогда Павленский 12 дней держал сухую голодовку и выступал против закрытых судебных слушаний,
Не пойму... это уже вторая его попытка голодовать за месяц или решили с другом обыграть одно событие дважды???
О первой попытке ударить голодовкой по хваленому французскому правосудию писалось еще 19 октября 2017 http://perevodika.ru/articles/1196624.html
Понастрадался... и сидит вроде бы ни за что... банк не подал иск об ущербе
Я теперь живу в тюрьме… В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым… Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая...
Re: Что творится за рубежом
Raider писал(а):для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..
По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].
Вам не говорили что цитировать вики это позорно?
Темболее цитировать то что написанно хрен знает когда и про 2015 год когда на улице уже 2018.
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Raider писал(а):для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..
По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].
Вам не говорили что цитировать вики это позорно?
Темболее цитировать то что написанно хрен знает когда и про 2015 год когда на улице уже 2018.
А вам не говорили, что быть упертым дол...бом и не видеть очевидное еще позорнее?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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