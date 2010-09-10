Сообщение UNCLE1911 » 13 окт 2017, 06:54

ivanes писал(а): Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.

Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.

Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.

В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.

Особенно надо банкротить город Нерезиновск, бесящийся с жиру со своим сносом пятиэтажек для нового подарка Ротенбергу. Я бы на месте государства увеличил налог с тех фирм, которые имеют офисы и адреса в Москальске и, наоборот, дал бы послабуху для провинции. Тогда бы господа предатели замли рязанской зажжужали по другому)