Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6251
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 11 окт 2017, 16:18

Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 13 окт 2017, 06:54

ivanes писал(а):Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.

Особенно надо банкротить город Нерезиновск, бесящийся с жиру со своим сносом пятиэтажек для нового подарка Ротенбергу. Я бы на месте государства увеличил налог с тех фирм, которые имеют офисы и адреса в Москальске и, наоборот, дал бы послабуху для провинции. Тогда бы господа предатели замли рязанской зажжужали по другому)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6251
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 14 окт 2017, 10:36

Рязанская область сама двигается к банкротству. Не умеет жить по доходам.
Ротенберги строят мост. Рязань построила подъемный мост,который не поднимается. Для чего строили и потратили почти 0,5 млрд руб?
Москва сама финансирует переселение из пятиэтажек. 400 млрд на 4 года.
Предатели сидят в Рязани. Рост доходов и рост отчислений в НДФЛ не совпадает. Сумма НДФЛ в бюджет меньше.
Серые и черные з/платы. Почти 30 тыс рязанцев работают в Москве. Куда они отчисляют НДФЛ?
Провинция.
Саудовская Аравия будет строить дублер Кутузовскому проспекту- платная и скоростная дорога будет. Цена почти 1 млрд $.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 15 окт 2017, 09:11

Надо всех бывших рязанцев притащить назад и заставить выплатить за предательство малой родины. Или пусть отрабатывают на стройках капитализьмы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 16 окт 2017, 20:47

MrM писал(а):Мне нравится Павленский. Оригинально и со вкусом.


Порадовал, ну наконец-то... :shock: Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже.

Банк Франс Натиональ.jpg


http://www.bbc.com/russian/news-41634377

Какой смелый поступок, не находите? Как быстро он снова появится..., например, у здания Grand Opéra? :lol: :lol: :lol:

Банк Франс Натиональ финал.jpg
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » 16 ноя 2017, 11:15

... а Петя тут маляву с Парижу другу переслал... мол, так и так :mrgreen:

Ранее суд в Париже оставил под стражей Петра Павленского и Оксану Шалыгину, которых задержали после поджога здания Банка Франции.

Как сообщал RFI, процесс рассмотрения апелляции был закрытым. Павленского и Шалыгину обвиняют в «уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами». Их поместили под стражу в тюрьму «Флери-Мерожи». В среднем срок ареста до начала рассмотрения дела в суде во Франции составляет четыре месяца.

Павленский сначала находился в полицейском психиатрическом стационаре, после экспертизы его отправили под стражу и поместили в одиночную камеру. Тогда Павленский 12 дней держал сухую голодовку и выступал против закрытых судебных слушаний,


Не пойму... это уже вторая его попытка голодовать за месяц или решили с другом обыграть одно событие дважды???
О первой попытке ударить голодовкой по хваленому французскому правосудию писалось еще 19 октября 2017 http://perevodika.ru/articles/1196624.html

Понастрадался... и сидит вроде бы ни за что... банк не подал иск об ущербе :twisted:
Я теперь живу в тюрьме… В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым… Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая...
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 11 янв 2018, 09:22

Raider писал(а):для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..

По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].


Вам не говорили что цитировать вики это позорно?
Темболее цитировать то что написанно хрен знает когда и про 2015 год когда на улице уже 2018.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11227
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится за рубежом

Сообщение UNCLE1911 » 12 янв 2018, 11:44

Cezar писал(а):
Raider писал(а):для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..

По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].


Вам не говорили что цитировать вики это позорно?
Темболее цитировать то что написанно хрен знает когда и про 2015 год когда на улице уже 2018.

А вам не говорили, что быть упертым дол...бом и не видеть очевидное еще позорнее?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » 23 янв 2018, 20:29

Для наших мечтателей о медобслуживании в капстранах:

АМЕРИКАНСКИЙ АЙБОЛИТ СОВСЕМ НЕ ДОБРЫЙ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ В США

Каждый раз все больше и больше удивляюсь очень продуманной с точки зрения бизнеса схеме медицинского обслуживания в США, которая, конечно же, была разработана не для поддержания здоровья нации, а для максимального обогащения тех людей, которые могут пролоббировать нужный закон в Конгрессе. Но это уже другая тема.

О самой страшной и темной стороне медицинской помощи — это скорая или экстренная помощь больным....

http://webkamerton.ru/2018/01/amerikans ... omos-v-ssa
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6251
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 15:15

Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США. Всего в докладе 210 имен — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 15:41

ivanes писал(а):Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США. Всего в докладе 210 имен — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.


Всех посчитал?

Изображение

Изображение
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2761
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » Вчера, 16:03

ivanes писал(а):Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США. Всего в докладе 210 имен — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Это не список правительства и перечень олигархов с 1 лярдом капитала и более. Это перечень кандидатов на раскулачивание, имеющих счета и имущества за границей (автор списка - Минфин США!). Американцы рубят клешни коррупции, заодно защищая себя от mafia state. Почет и уважение!
https://www.youtube.com/watch?v=sGW_xx9CWrA
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6251
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Вчера, 16:22

68. Владимир Потанин 69. Михаил Прохоров 95. Владимир Евтушенков, 89.Олег Тиньков и т.д.
https://www.discred.ru/2018/01/30/kreml ... yj-spisok/
Да ,но эти олигархи имеют кредиты от США в 750 млрд$. Если их лярды США арестует,то лярды США останутся у олигархов.
Но будет спецпрокурор РФ расследовать связь российской оппозиции с властям и США,как в США Мюллер расследует с вязи с властями России.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 16:34

MrM писал(а):Это не список правительства и перечень олигархов с 1 лярдом капитала и более. Это перечень кандидатов на раскулачивание, имеющих счета и имущества за границей (автор списка - Минфин США!). Американцы рубят клешни коррупции, заодно защищая себя от mafia state. Почет и уважение!


Ну что же :lol: вот достойный кандидат на раскулачку :mrgreen: прямо-таки мистер Миллиард, руби - не хочу...

40. Игорь Холманских — постпред президента в Уральском федеральном округе

Согласно декларации о доходах Игоря Холманских, доходы его семьи за минувший год практически не изменились по сравнению с 2015. так, в 2016 году доход Игоря Холманских составил 7,5 млн рублей, а его супруги 376,9 тысяч рублей. В 2015 Игорь Холманских и его жена заработали 7,4 млн рублей и 284 тысячи рублей соотвественно. У семьи полпреда несколько квартир в собственности, а также дом в пользовании площадью 400 кв метров. Супруга Игоря Холманских имеет автомобиль «Тойота Хайлендер», а сам полпред ВАЗ-21061
источник http://fedpress.ru/news/66/policy/1773331
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2761
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » Вчера, 17:50

Если бы это была адресная книга правительства, то к чему вся эта истерика в РосСМИ. Американскому послу пришлось даже успокаивать публику. Вчера по ТВ ратунку не кричал разве что канал Культура. На некоторых "политиков" было страшно смотреть. Ведь: "Все что нажито "честным трудом", все пропало!"
Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло! Визжит гидра, вырывается.
А у Холманских откуда такие доходы? До 2012 года он был сиротой казанской, а тут такие миллионы. Нужен российский антикоррупционный независимый суд, чтобы он сажал и отбирал имущество. Позор, что нашей коррупцией занимаются иностранцы.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Шварц » Вчера, 20:17

MrM писал(а): Вчера по ТВ ратунку не кричал разве что канал Культура. На некоторых "политиков" было страшно смотреть. Ведь: "Все что нажито "честным трудом", все пропало!"


Вчера вроде бы рабочий день был... Может быть, не стоит уделять столько времени просмотру телепередач?
Если, конечно, это напрямую не связано с основной работой :lol:

MrM писал(а):Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло! Визжит гидра, вырывается...
Позор, что нашей коррупцией занимаются иностранцы.


Чувствуется, что Вы уже готовы оказать им содействие :roll:
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » Сегодня, 09:19

Тут ничего не связано с легализацией и законностью средств,просто америка законодательно заблокирует счета и всё... как она штафовала например Дойч ,чистая политика ... вначале вкачала в него 380 ярдов а потом для порядка оштрафовала... так же и с гражданами, приняла деньги,проверила законность а потом ввела санкции против них за то,что придумала ...ну не устраивает политика РФ Америку,вот она и давит на кого может ...
у Кадафи например деньги были законные,арестовали и не поморщились... обвинив в гонениях на демократию...
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Cezar » Сегодня, 09:24

MrM писал(а):Если бы это была адресная книга правительства, то к чему вся эта истерика в РосСМИ


Истерика у тебя, от счастья непонятного. Заганашился чет :)..не по делу. Америка полностью контролирует СВИФТ,но европейские крупные банки уже с начала 10х(а мож и раньше) создали и эксплуатируют другие системы электронных платежей минуя свифт ...например Тайгерт,СЭПО,FX4cech ....И потом, насчет типа "борьбы американцев с коррупцией"-мало кто в америке деньги держит ...а в ЕС,там сложно все ....это просто пиар акция самой америки для америки
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Что творится за рубежом

Сообщение Дед Анатольич » Сегодня, 10:58

MrM писал(а):Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло!

Да ладно Вам! Радуетесь, как ребенок. Коррупция вечна, поэтому лозунг борьбы с коррупцией всегда актуален. Впрочем, это ваше мнение, имеете право.
А вот мне так кажется, что список членов правительства - это расстрельный список. С кем разговора не будет. А список олигархов - это список тех, коим надо пересмотреть свои денежные потоки. Ну там "благотворительность" в России поддержать или НКО какие. А то с запада денежки для оппозиции не доходят. Реально обнищала оппозиция. В 2007 году перед выборами активистам с минимальным стажем выдавали ноутбуки (стоимость по накладной свыше 40000 рублей), в 2016 году - денег нема. Опирались на идейных или уж совсем непритязательных. Вот олигархам и намекают - хотите сохранить свои денежки - меняйте друзей, список прилагается.
А за что все это, думаю, понятно, там Cezar написал. Тявкнула Россия свое мнение, против мировой шпаны. А за такой базар надо ответить, по понятиям. В смысле, в соответствии с международным правом.
Только живи, и до всего доживешь
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