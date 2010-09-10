Сообщение MrM » Вчера, 17:50

Если бы это была адресная книга правительства, то к чему вся эта истерика в РосСМИ. Американскому послу пришлось даже успокаивать публику. Вчера по ТВ ратунку не кричал разве что канал Культура. На некоторых "политиков" было страшно смотреть. Ведь: "Все что нажито "честным трудом", все пропало!"

Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло! Визжит гидра, вырывается.

А у Холманских откуда такие доходы? До 2012 года он был сиротой казанской, а тут такие миллионы. Нужен российский антикоррупционный независимый суд, чтобы он сажал и отбирал имущество. Позор, что нашей коррупцией занимаются иностранцы.