Сообщение Дед Анатольич » Вчера, 10:58

MrM писал(а): Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло!

Да ладно Вам! Радуетесь, как ребенок. Коррупция вечна, поэтому лозунг борьбы с коррупцией всегда актуален. Впрочем, это ваше мнение, имеете право.А вот мне так кажется, что список членов правительства - это расстрельный список. С кем разговора не будет. А список олигархов - это список тех, коим надо пересмотреть свои денежные потоки. Ну там "благотворительность" в России поддержать или НКО какие. А то с запада денежки для оппозиции не доходят. Реально обнищала оппозиция. В 2007 году перед выборами активистам с минимальным стажем выдавали ноутбуки (стоимость по накладной свыше 40000 рублей), в 2016 году - денег нема. Опирались на идейных или уж совсем непритязательных. Вот олигархам и намекают - хотите сохранить свои денежки - меняйте друзей, список прилагается.А за что все это, думаю, понятно, там Cezar написал. Тявкнула Россия свое мнение, против мировой шпаны. А за такой базар надо ответить, по понятиям. В смысле, в соответствии с международным правом.