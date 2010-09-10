Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится за рубежом
Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Пока государство федеральное оплатило за пожары в 2017г около 20 млрд руб.
Как поработаешь так и полопаешь.Пока не умеем работать.
Про налоги. Налог на недвижимость осовременили. Посмотрите какие льготы и кому даны в Рязанской области по налогам. Они отражены в бюджете области. Одновременно дефицит бюджета покрывается кредитами.Большинство регионов перебрали этих кредитов.Пора банкротить или жить по доходам.
В США ураганами разрушения большие.Но государство оплатит только разрушения инфраструктуры, на это выделено Конгрессом 29 млрд $. Жилье в 90 % застраховано.
Особенно надо банкротить город Нерезиновск, бесящийся с жиру со своим сносом пятиэтажек для нового подарка Ротенбергу. Я бы на месте государства увеличил налог с тех фирм, которые имеют офисы и адреса в Москальске и, наоборот, дал бы послабуху для провинции. Тогда бы господа предатели замли рязанской зажжужали по другому)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Рязанская область сама двигается к банкротству. Не умеет жить по доходам.
Ротенберги строят мост. Рязань построила подъемный мост,который не поднимается. Для чего строили и потратили почти 0,5 млрд руб?
Москва сама финансирует переселение из пятиэтажек. 400 млрд на 4 года.
Предатели сидят в Рязани. Рост доходов и рост отчислений в НДФЛ не совпадает. Сумма НДФЛ в бюджет меньше.
Серые и черные з/платы. Почти 30 тыс рязанцев работают в Москве. Куда они отчисляют НДФЛ?
Провинция.
Саудовская Аравия будет строить дублер Кутузовскому проспекту- платная и скоростная дорога будет. Цена почти 1 млрд $.
Ротенберги строят мост. Рязань построила подъемный мост,который не поднимается. Для чего строили и потратили почти 0,5 млрд руб?
Москва сама финансирует переселение из пятиэтажек. 400 млрд на 4 года.
Предатели сидят в Рязани. Рост доходов и рост отчислений в НДФЛ не совпадает. Сумма НДФЛ в бюджет меньше.
Серые и черные з/платы. Почти 30 тыс рязанцев работают в Москве. Куда они отчисляют НДФЛ?
Провинция.
Саудовская Аравия будет строить дублер Кутузовскому проспекту- платная и скоростная дорога будет. Цена почти 1 млрд $.
Re: Что творится за рубежом
Надо всех бывших рязанцев притащить назад и заставить выплатить за предательство малой родины. Или пусть отрабатывают на стройках капитализьмы.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Мне нравится Павленский. Оригинально и со вкусом.
Порадовал, ну наконец-то... Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже.
http://www.bbc.com/russian/news-41634377
Какой смелый поступок, не находите? Как быстро он снова появится..., например, у здания Grand Opéra?
Re: Что творится за рубежом
... а Петя тут маляву с Парижу другу переслал... мол, так и так
Не пойму... это уже вторая его попытка голодовать за месяц или решили с другом обыграть одно событие дважды???
О первой попытке ударить голодовкой по хваленому французскому правосудию писалось еще 19 октября 2017 http://perevodika.ru/articles/1196624.html
Понастрадался... и сидит вроде бы ни за что... банк не подал иск об ущербе
Ранее суд в Париже оставил под стражей Петра Павленского и Оксану Шалыгину, которых задержали после поджога здания Банка Франции.
Как сообщал RFI, процесс рассмотрения апелляции был закрытым. Павленского и Шалыгину обвиняют в «уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами». Их поместили под стражу в тюрьму «Флери-Мерожи». В среднем срок ареста до начала рассмотрения дела в суде во Франции составляет четыре месяца.
Павленский сначала находился в полицейском психиатрическом стационаре, после экспертизы его отправили под стражу и поместили в одиночную камеру. Тогда Павленский 12 дней держал сухую голодовку и выступал против закрытых судебных слушаний,
Не пойму... это уже вторая его попытка голодовать за месяц или решили с другом обыграть одно событие дважды???
О первой попытке ударить голодовкой по хваленому французскому правосудию писалось еще 19 октября 2017 http://perevodika.ru/articles/1196624.html
Понастрадался... и сидит вроде бы ни за что... банк не подал иск об ущербе
Я теперь живу в тюрьме… В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым… Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая...
Re: Что творится за рубежом
Raider писал(а):для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..
По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].
Вам не говорили что цитировать вики это позорно?
Темболее цитировать то что написанно хрен знает когда и про 2015 год когда на улице уже 2018.
Re: Что творится за рубежом
Cezar писал(а):Raider писал(а):для ленивого дедушки...зайдите на ВИКИ..и не морочь людям голову..
По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Причём, согласно прогнозам, к 2015 г. расходы вырастут до 4 триллионов долларов, или 12 000 долларов на каждого жителя[4].
Вам не говорили что цитировать вики это позорно?
Темболее цитировать то что написанно хрен знает когда и про 2015 год когда на улице уже 2018.
А вам не говорили, что быть упертым дол...бом и не видеть очевидное еще позорнее?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится за рубежом
Для наших мечтателей о медобслуживании в капстранах:
АМЕРИКАНСКИЙ АЙБОЛИТ СОВСЕМ НЕ ДОБРЫЙ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ В США
http://webkamerton.ru/2018/01/amerikans ... omos-v-ssa
АМЕРИКАНСКИЙ АЙБОЛИТ СОВСЕМ НЕ ДОБРЫЙ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ В США
Каждый раз все больше и больше удивляюсь очень продуманной с точки зрения бизнеса схеме медицинского обслуживания в США, которая, конечно же, была разработана не для поддержания здоровья нации, а для максимального обогащения тех людей, которые могут пролоббировать нужный закон в Конгрессе. Но это уже другая тема.
О самой страшной и темной стороне медицинской помощи — это скорая или экстренная помощь больным....
http://webkamerton.ru/2018/01/amerikans ... omos-v-ssa
Re: Что творится за рубежом
Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США. Всего в докладе 210 имен — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США. Всего в докладе 210 имен — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
Всех посчитал?
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, на которые с большой вероятностью распространятся санкции США. Всего в докладе 210 имен — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.
Это не список правительства и перечень олигархов с 1 лярдом капитала и более. Это перечень кандидатов на раскулачивание, имеющих счета и имущества за границей (автор списка - Минфин США!). Американцы рубят клешни коррупции, заодно защищая себя от mafia state. Почет и уважение!
https://www.youtube.com/watch?v=sGW_xx9CWrA
Re: Что творится за рубежом
68. Владимир Потанин 69. Михаил Прохоров 95. Владимир Евтушенков, 89.Олег Тиньков и т.д.
https://www.discred.ru/2018/01/30/kreml ... yj-spisok/
Да ,но эти олигархи имеют кредиты от США в 750 млрд$. Если их лярды США арестует,то лярды США останутся у олигархов.
Но будет спецпрокурор РФ расследовать связь российской оппозиции с властям и США,как в США Мюллер расследует с вязи с властями России.
https://www.discred.ru/2018/01/30/kreml ... yj-spisok/
Да ,но эти олигархи имеют кредиты от США в 750 млрд$. Если их лярды США арестует,то лярды США останутся у олигархов.
Но будет спецпрокурор РФ расследовать связь российской оппозиции с властям и США,как в США Мюллер расследует с вязи с властями России.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Это не список правительства и перечень олигархов с 1 лярдом капитала и более. Это перечень кандидатов на раскулачивание, имеющих счета и имущества за границей (автор списка - Минфин США!). Американцы рубят клешни коррупции, заодно защищая себя от mafia state. Почет и уважение!
Ну что же вот достойный кандидат на раскулачку прямо-таки мистер Миллиард, руби - не хочу...
40. Игорь Холманских — постпред президента в Уральском федеральном округе
Согласно декларации о доходах Игоря Холманских, доходы его семьи за минувший год практически не изменились по сравнению с 2015. так, в 2016 году доход Игоря Холманских составил 7,5 млн рублей, а его супруги 376,9 тысяч рублей. В 2015 Игорь Холманских и его жена заработали 7,4 млн рублей и 284 тысячи рублей соотвественно. У семьи полпреда несколько квартир в собственности, а также дом в пользовании площадью 400 кв метров. Супруга Игоря Холманских имеет автомобиль «Тойота Хайлендер», а сам полпред ВАЗ-21061
источник http://fedpress.ru/news/66/policy/1773331
Re: Что творится за рубежом
Если бы это была адресная книга правительства, то к чему вся эта истерика в РосСМИ. Американскому послу пришлось даже успокаивать публику. Вчера по ТВ ратунку не кричал разве что канал Культура. На некоторых "политиков" было страшно смотреть. Ведь: "Все что нажито "честным трудом", все пропало!"
Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло! Визжит гидра, вырывается.
А у Холманских откуда такие доходы? До 2012 года он был сиротой казанской, а тут такие миллионы. Нужен российский антикоррупционный независимый суд, чтобы он сажал и отбирал имущество. Позор, что нашей коррупцией занимаются иностранцы.
Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло! Визжит гидра, вырывается.
А у Холманских откуда такие доходы? До 2012 года он был сиротой казанской, а тут такие миллионы. Нужен российский антикоррупционный независимый суд, чтобы он сажал и отбирал имущество. Позор, что нашей коррупцией занимаются иностранцы.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а): Вчера по ТВ ратунку не кричал разве что канал Культура. На некоторых "политиков" было страшно смотреть. Ведь: "Все что нажито "честным трудом", все пропало!"
Вчера вроде бы рабочий день был... Может быть, не стоит уделять столько времени просмотру телепередач?
Если, конечно, это напрямую не связано с основной работой
MrM писал(а):Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло! Визжит гидра, вырывается...
Позор, что нашей коррупцией занимаются иностранцы.
Чувствуется, что Вы уже готовы оказать им содействие
Re: Что творится за рубежом
Тут ничего не связано с легализацией и законностью средств,просто америка законодательно заблокирует счета и всё... как она штафовала например Дойч ,чистая политика ... вначале вкачала в него 380 ярдов а потом для порядка оштрафовала... так же и с гражданами, приняла деньги,проверила законность а потом ввела санкции против них за то,что придумала ...ну не устраивает политика РФ Америку,вот она и давит на кого может ...
у Кадафи например деньги были законные,арестовали и не поморщились... обвинив в гонениях на демократию...
у Кадафи например деньги были законные,арестовали и не поморщились... обвинив в гонениях на демократию...
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Если бы это была адресная книга правительства, то к чему вся эта истерика в РосСМИ
Истерика у тебя, от счастья непонятного. Заганашился чет ..не по делу. Америка полностью контролирует СВИФТ,но европейские крупные банки уже с начала 10х(а мож и раньше) создали и эксплуатируют другие системы электронных платежей минуя свифт ...например Тайгерт,СЭПО,FX4cech ....И потом, насчет типа "борьбы американцев с коррупцией"-мало кто в америке деньги держит ...а в ЕС,там сложно все ....это просто пиар акция самой америки для америки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Чувствуется, взяли америкосы коррупцию за горло!
Да ладно Вам! Радуетесь, как ребенок. Коррупция вечна, поэтому лозунг борьбы с коррупцией всегда актуален. Впрочем, это ваше мнение, имеете право.
А вот мне так кажется, что список членов правительства - это расстрельный список. С кем разговора не будет. А список олигархов - это список тех, коим надо пересмотреть свои денежные потоки. Ну там "благотворительность" в России поддержать или НКО какие. А то с запада денежки для оппозиции не доходят. Реально обнищала оппозиция. В 2007 году перед выборами активистам с минимальным стажем выдавали ноутбуки (стоимость по накладной свыше 40000 рублей), в 2016 году - денег нема. Опирались на идейных или уж совсем непритязательных. Вот олигархам и намекают - хотите сохранить свои денежки - меняйте друзей, список прилагается.
А за что все это, думаю, понятно, там Cezar написал. Тявкнула Россия свое мнение, против мировой шпаны. А за такой базар надо ответить, по понятиям. В смысле, в соответствии с международным правом.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Что творится за рубежом
вот Мовчан согласен со мной в оценке кремлевского доклада: гора родила мышь
http://carnegie.ru/commentary/?fa=75383 ... ppd1lCNCJ9
http://carnegie.ru/commentary/?fa=75383 ... ppd1lCNCJ9
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