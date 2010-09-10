Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2762
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » Вчера, 19:25

Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
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