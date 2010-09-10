Что творится за рубежом
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится за рубежом
Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
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