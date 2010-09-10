Сообщение MrM » Вчера, 19:25

Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.

Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.