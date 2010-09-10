Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуются
MrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить
Re: Что творится за рубежом
СДК не занимаюсь.
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