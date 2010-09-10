Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 10:36

MrM писал(а): Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.

Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.

Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуютсяMrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить