Что творится за рубежом

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2763
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 31 янв 2018, 19:25

Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1775
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Что творится за рубежом

Сообщение АЛСНщик » 02 фев 2018, 10:36

MrM писал(а):Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.

Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуются 8)
MrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить 8)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2763
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится за рубежом

Сообщение MrM » 02 фев 2018, 11:27

СДК не занимаюсь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6261
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » 02 фев 2018, 20:27

Почему нет списка шоу- бизнесменов.Их активы более 1 млрд $.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6261
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится за рубежом

Сообщение ivanes » Сегодня, 09:39

В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)


Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
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