Что творится за рубежом
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Re: Что творится за рубежом
Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Re: Что творится за рубежом
MrM писал(а):Есть открытая часть, формальный список потенциальных и реальных виолончилистов для выполнения требования закона и информирования музыкантов о возможном участии в прослушивании.
Есть закрытая часть, укороченный вариант открытого списка, составленный из заслуженных виолончелистов всея Руси, многократных лауреатов международных конкурсов.
Дались Вам виолончелисты. Я уже писал, что культура - одна из самых богатых отраслей страны. И работники культуры на бедность не жалуются
MrM, не Вы случайно как строитель Костинский СДК в прошлом году ремонтировали? Сделано шикарно, но по впечатлению от дискотеки 80-90-х, звуковое оборудование нужно было на ещё бОльшую мощность ставить
Re: Что творится за рубежом
СДК не занимаюсь.
Re: Что творится за рубежом
Почему нет списка шоу- бизнесменов.Их активы более 1 млрд $.
Re: Что творится за рубежом
В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
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Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится за рубежом
Главы ФСБ.СВР и ГРУ посетили США и ЦРУ. Два первых могут посещать США с разрешения Трампа.Они в санкционном списке 2016г.Значит они получили разрешение.
Re: Что творится за рубежом
ivanes писал(а):В конце января в Британии вступили в силу правила по борьбе с организованной преступностью. Надзорные органы теперь смогут заморозить вызвавшие их подозрение активы до тех пор, пока владелец не даст должных объяснений. Речь идет суммах, превышающих £50 тыс. ($70 тыс.)
Подробности: https://regnum.ru/news/2376100.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Политическое шоу это все называется.
Несколько человек потрясут показательно, а остальные как жили так и будут жить.
Англия всегда принимала деньги. И прекрасно знает какие у кого деньги и откуда. Концепция вряд ли изменится. А то ведь деньги в другую сторону потекут, что неактуально совершенно. Особенно в свете брекзита.
Money talks
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